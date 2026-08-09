Yasa dışı bahis tehlikesi büyüyor: Aileler bu belirtilere dikkat! Çocuklarda risk ekranda başlıyor

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç (AA)
Kamuoyunda dolaşan rakamlar yerine bilimsel verilere dayanılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay'ın yayımladığı Türkiye Kumar Raporu verilerini şöyle aktarıyor:
- Toplumsal Yaygınlık: Türkiye'de 15 yaş ve üzerindeki her 10 kişiden biri (yaklaşık 6.8 milyon kişi) hayatında en az bir kez kumar oynadığını beyan ediyor.
- En Riskli Yaş Grubu: Son 30 günde online bahis oynayanların ezici çoğunluğu bunu akıllı telefonlarla yapıyor. En yüksek risk grubu ise 15-24 yaş arası gençler.
- Gizli Tehlike: Kumar, doğası gereği gizli ilerleyen bir bağımlılık. Bireyler borçlarını ve maddi kayıplarını uzun süre sakladığı için, gerçek risk altında olan kitlenin YEDAM'a başvuran rakamların katbekat üzerinde olduğu değerlendiriliyor.
BİR KİŞİ OYNAR, HERKES KAYBEDER
Kumarın yıkıcı sosyo-ekonomik neticelerine değinen Dinç, sorunun bireyi aşarak tüm aile mekanizmasını çökerttiğini belirtiyor:
"Küçük kayıplarla başlayan süreç; ağır borçlanmaya, yalanlara, aile içi güvenin patlamasına, boşanmalara ve iş kayıplarına yol açıyor. Birey kaybettiklerini geri kazanma hırsıyla daha çok oynayıp derin bir kısır döngüye batıyor. İlerleyen vakalarda borç baskısı kişiyi doğrudan suç örgütlerinin kucağına itiyor. Karikatür yarışmamızın sloganında da dediğimiz gibi: Bir kişi oynar, herkes kaybeder. Kumarın faturasını sadece bağımlı değil, tüm aile ödüyor."
SİTELERİ KAPATMAK YETMEZ ÜÇ KRİTİK ÇAĞRIMIZ VAR
Sadece internet sitelerine erişim engeli getirmenin sorunu çözmediğini ifade eden Yeşilay Genel Başkanı, mücadelede eksik kalan noktaları ve çözüm yollarını üç maddede özetliyor:
- Ayrım kaldırılmalı: Yasal ya da yasa dışı kumar ayrımı yapılmamalıdır. Kumar kumardır; bağımlılık riski açısından aralarında fark yoktur.
- Reklam ve tanıtımlar tamamen yasaklanmalı: Kumarı özendiren, masum gösteren ve normalleştiren her türlü medya reklamı ve sponsorluk kaldırılmalıdır.
- Etkin dijital denetim ve bilinçlendirme: Dijital mecralarda erişim engelleri sıkılaştırılmalı; koruyucu-önleyici çalışmalarla çocuklar ve aileler kolay para kazanma tuzaklarına karşı eğitilmelidir.
"GENÇLERİN MEDYA OKURYAZARLIĞINI GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"
Yeşilay Danışmanlık Merkezi Müdür Yardımcısı, Klinik Psikolog Özdenur Çakır, eskiden kumar oynamak için fiziksel bir mekana gitme zorunluluğunun ortadan kalkmasının bağımlılık profilini tamamen değiştirdiğini ifade ediyor. Sürekli anlık bildirimler, bonus teklifleri, son fırsat mesajları ve jet hızıyla para yatırma imkanlarının bağımlılığı beslediğini söyleyen Çakır, irade vurgusunun tek başına yetersiz kaldığını; dijital sistemlerin bağımlılığı yapay olarak kışkırttığını vurguluyor. Akıllı telefon kullanımının ilkokul seviyesine düşmesiyle çocukların hedef haline geldiğini doğrulayan Çakır, tehlikenin boyutunu şöyle açıklıyor:
"Çocuklar kumarla artık sokakta değil, ekran başında tanışıyor. Risk sadece doğrudan bahis siteleriyle sınırlı değil. Çocuk oyunlarında yer alan kutu açma (loot box), sürpriz ödüller veya oyun içi eşya alım-satımları; şans unsurunu ödül mekanizmasıyla birleştiriyor. Beyindeki haz ve heyecan merkezini tetikleyen bu algoritmalar, çocuklarda dürtü kontrolünün henüz gelişmediği bu yaşlarda şansa dayalı kumar mantığını normalleştiriyor."
FENOMEN REKLAMLARIYLA GERÇEK GİZLENİYOR
Sosyal medya fenomenlerinin ve ünlü isimlerin bahis platformlarını özendirmesinin gençler üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını belirten Çakır; reklamların sahte bir kolay kazanç ve lüks hayat algısı sunduğunu, klinik ortamda ise tam tersine ağır borçlar, depresyon ve dağılmış ailelerle karşılaştıklarını vurguluyor.
BORÇ KAPATMAK İYİLEŞTİRMEZ SÜRECİ UZATIR
Kumar bağımlılığında ailelerin düştüğü en büyük hatanın bağımlının borçlarını üstlenmek olduğunu belirten Çakır, kritik tavsiyelerde bulunuyor:
Dedektiflik oynamayın: Telefon takibi yapmak veya hesapları sürekli kontrol etmek güven ilişkisini zedeler. Sınırları net, yargılamayan bir iletişim kurulmalıdır.
Profesyonel destek alın: YEDAM olarak hem bağımlıya hem de aileye ücretsiz ve gizli psikososyal destek sağladıklarını belirten Çakır, erken teşhisin hayat kurtardığını hatırlatıyor.giriniz...
YALNIZLIK VE CEZASIZLIK KUMAR BAĞIMLILIĞINI BESLİYOR
Bahis Çukuru kitabının yazarı araştırmacı gazeteci Ayhan Şensoy, futbol maçlarındaki yayın organlarının ve sponsorlukların kumarı sıradanlaştırdığını belirterek dünya örneklerini paylaşıyor:
"Hollanda 2021'de bahis reklamlarını serbest bıraktı. 18 milyonluk ülkede bağımlılık patlayınca 2025'te tüm sponsorluk ve reklamları tamamen yasaklamak zorunda kaldılar. İtalya ve İspanya da benzer sert kısıtlamalar uyguluyor. Türkiye'de en büyük tehlikelerden biri ise kiralık banka hesapları. Ayda 25-30 bin TL kazanacaksın vaadiyle öğrencilerin, işsizlerin ve emeklilerin hesapları kiralanıyor. Devlet verilerine göre son iki yılda 380 bin kiralık hesap tespit edildi. Bu insanlar farkında olmadan devasa bir organize suç örgütünün parçası oluyor ve hapis cezasıyla yargılanıyorlar. Kimse kimliğini veya şifresini başkasına devretmesin!"
YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZ!
"Kaybettiğimi geri kazanırım" yanılsamasının kumarın matematiği karşısında tuzak olduğunu söyleyen Şensoy; modern dünyadaki bireyselleşme ve yalnızlaşmanın sanal platformlara kaçışı tetiklediğini vurguluyor. Verilere göre dünyada 1.2 milyar insanın kumar oynadığını ve 350 milyon kişinin bağımlı seviyesinde olduğunu ekliyor.
ACİLEN ALINMASI GEREKEN RADİKAL ÖNLEMLER
1- Kredi kartı yasağı gelmeli: İngiltere, Almanya ve Avustralya'da olduğu gibi bahis ve kumar sitelerine kredi kartıyla ödeme yapılması tamamen engellenmelidir.
2- Finansal kısıtlama olmalı: Fransa örneğinde olduğu gibi kişilerin gelirlerinin belli bir oranından fazlasını şans oyunlarına yatırmasını engelleyen yasal limitler getirilmelidir.
3- Zorunlu müfredat dersi şart: 5. sınıftan itibaren okul müfredatlarına Dijital Bağımlılıklar ve Medya Okuryazarlığı dersi eklenmeli.
4- Cihaz filtreleri faydalı olur: Devlet eliyle ve aile kontrolüyle akıllı cihazlara kumar engelleyici filtre yazılımları zorunlu tutulmalı. giriniz...
SANAL BAHİSLE TANIŞINCA CEP TELEFONUM KOCA BİR KUMARHANEYE DÖNÜŞTÜ!
Gazeteci Ayhan Şensoy'un kitabından aktardığı gerçek olaylar, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.
ADRESİMİ BİLİYORLARDI TAŞINMAK ZORUNDA KALDIM!
Ü.U.: Arkadaş tavsiyesi ve telefona gelen SMS'lerle bir siteye üye oldum. Üyelik için kimlik bilgilerimi ve ev adresimi istediler. Başta 500 TL ile slot oynayıp 25 bin TL kazandım. Paranın 20 bin TL'sini çekmek istediğimde sistem onay vermedi. Müşteri hizmetlerine bağlandığımda "Böyle bir paranız yok, çekemezsiniz" dediler. Küfredip şikayet edeceğimi söyleyince müşteri temsilcisi maskesini çıkardı: "İstediğin yere şikayet et. Bu sitenin kime çalıştığını biliyor musun? Evinin adresini biliyoruz. Seni de aileni de havaya uçururuz!" dedi. Dehşete düştüm. Sitenin terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu anladım. Korkudan telefon numaramı değiştirdim ve oturduğum evi satıp başka bir yere taşınmak zorunda kaldım.
45 DAKİKADA 50 BİN TL KAYBETTİM! BUNALIMA GİRDİM
Ü.Ç.: 2017'de canlı maç bahsiyle başladım. 7 bin TL'yi yarım saatte 48 bin TL yaptım. Sevinçten havalara uçup hemen internetten yeni araba bakmaya başladım. Ancak parayı çekmek istediğimde "Hesaba ulaşılamıyor" uyarısı aldım ve 7 bin TL ana param da gitti. Hırs yapıp dört gün sonra arabamı 53 bin TL'ye sattım. Başka bir siteye araba parasının 50 bin TL'sini tek maça yatırdım. Kupon tutmadı. 45 dakikada 10 aylık maaşımı kaybettim. İşten ayrıldım, ağır depresyona girdim. Babamın desteğiyle dört ay psikolojik tedavi görerek hayata dönebildim.
AYNADA YÜZÜME TÜKÜRECEK HALE GELDİM
O.B.: Sanal bahisle tanışınca cep telefonum koca bir kumarhaneye dönüştü. Slot oyunlarının esiri oldum. Gece gündüz oynayarak milyonlar kaybettim. Kendime defalarca "Bu son" diye söz verdim ama hepsini yuttum. Cebimde para kalmayınca ailemden, arkadaşlarımdan borç istedim, bankalardan krediler çektim, şirketten avans aldım. Yemem içmem gereken parayı kumara bastım. Sosyal ilişkilerim bitti, antisosyal birine dönüştüm. İliklerime kadar batan bu bataklık beni fakirleştirdi ve yalnızlaştırdı. Utancımdan ağladığım, aynada kendi yüzüme tükürdüğüm günler oldu. Tedaviye başladıktan sonra anladım ki bu illet en az uyuşturucu kadar tehlikeli.
TÜRKİYE'DE YASA DIŞI BAHİS BİLANÇOSU
- Doğrudan yıllık maliyet 40 milyar $
Kumar bağımlılığının Türkiye ekonomisine yıllık doğrudan zararı.
- Soruşturma geçiren kişi 3.173.000
2026 yılı itibarıyla yasa dışı bahis soruşturmalarına dahil olan kişi sayısı.
- Kapatılan web sitesi 548.420
2006-2025 yılları arasında erişim engeli getirilen toplam bahis/kumar sitesi.
- Sadece 2025'te kapatılan site 84.585
2025 yılı içerisinde engellenen yasa dışı bahis platformu sayısı.
- Devre dışı bırakılan sunucu 12.548
2025 yılında fişi çekilen sunucu ve altyapı adresi.
- Fintek üzerinden yasa dışı hacim 12.9 milyar TL
Tek bir fintek platformundaki 26.012 hesabın kullanımıyla tespit edilen hacim.
- İntihar riski artışı 15 kat
DSÖ ve İsveç araştırmalarına göre kumar bağımlılarının genel nüfusa kıyasla intihar riski.
- Kiralık banka hesapları 380.000
Son 2 yılda tespit edilen ve bahis çetelerince kullanılan kiralık hesap sayısı.
- Yasa dışı kripto varlık akışı 154 milyar $
Chainalysis 2026 raporuna göre dünyada illegal adreslere aktarılan tutar.