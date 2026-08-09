Yasa dışı bahis tehlikesi büyüyor: Aileler bu belirtilere dikkat! Çocuklarda risk ekranda başlıyor

Uzman Psikolog Tuğçe Betül Şenel anlattı (ahaber.com.tr)

BAHİS ŞİRKETLERİNİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ ÇOCUKLAR İÇİN RİSKİ ARTIRIYOR Çocukların bazı oyunlar sebebiyle sanal bahise alışmasında asıl suçlu bahis şirketleri mi, aileler mi, çocukların kendileri mi?



- Tek bir suçlu aramak doğru olmaz. Çocuklar gelişimsel olarak riskleri yetişkinler gibi değerlendiremez. Asıl mesele, çocukların ilgisini çeken dijital oyunlarla bahis sistemlerinin giderek birbirine benzemesi ve bu içeriklere ulaşmanın her zamankinden daha kolay hâle gelmesidir. Elbette bahis şirketlerinin kullandığı pazarlama stratejileri bu riski artırıyor; ancak ailelerin çocukların dijital yaşamını yakından takip etmesi ve erken yaşta finansal okuryazarlık ile dijital farkındalık kazandırması da en önemli koruyucu faktörlerden biridir.

- Çocukların sanal bahise alışmasının sebepleri nelerdir?



- Bunun tek bir nedeni yok. Birçok biyolojik, psikolojik ve sosyal etken bir araya gelir. Özellikle ödül kazanma hissi, hızlı para elde etme hayali, arkadaş çevresinin etkisi, sosyal medyada bahis içeriklerinin normalleştirilmesi ve bazı dijital oyunlarda bulunan "kasa açma", "şans çarkı", "ödül kutusu" gibi şansa dayalı sistemler çocuklarda kumar mantığını erken yaşta öğrenmeye neden olabilir.



Bunun yanında duygusal ihtiyaçlar da önemli. Kendini yalnız hisseden, yoğun stres yaşayan, aile içinde iletişim sorunları bulunan veya başarı duygusunu başka alanlarda yeterince yaşayamayacağını düşünen çocuklar, bahis gibi hızlı haz veren davranışlara daha yatkın olabilir.

- Ailesinde bahis bağımlısı bulunan biri ne yapmalı? Borçlarını kapatmak,para vermek ya da hesaplarını kontrol etmek doğru yöntemler mi?



- Bahis bağımlılığı yalnızca maddi değil, aynı zamanda psikolojik bir bağımlılıktır. Bu nedenle sadece borçları kapatmak sorunu çözmez. Hatta çoğu zaman kişi davranışının sonuçlarıyla yüzleşmediği için bağımlılığın sürmesine istemeden katkıda bulunabilir.



Ailelerin iyi niyetle sürekli borç kapatması, para vermesi veya her finansal sorunu üstlenmesi uzun vadede bağımlılığı besleyebilir. Bunun yerine finansal sınırlar koymak, bağımlılığı inkâr etmemek ve profesyonel destek alınmasını teşvik etmek daha sağlıklı bir yaklaşımdır. Hesapları kontrol etmek ise tek başına çözüm değildir. Güven ilişkisini tamamen ortadan kaldıracak aşırı denetim yerine, açık iletişim kurulması, ortak kurallar belirlenmesi ve tedavi sürecinin bir uzman eşliğinde yürütülmesi daha etkili sonuç verir.



Unutmayın, bahis bağımlılığı bir irade zayıflığı değil, tedavi edilebilen bir davranışsal bağımlılıktır. Erken fark edilmesi ve profesyonel destek alınması, hem bireyin hem de ailenin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır.