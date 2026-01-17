Yeni nesil uyuşturucu: Sanal kumar tehlikesi! Gençler nasıl tuzağa düşürülüyor?
Sanal kumar ve yasadışı bahis, teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte toplumsal bir tehdide dönüştü. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, gençlerin bonus vaadiyle tuzağa çekildiğini, kiralık hesaplar üzerinden kara para aklandığını ve aile yapısının ciddi risk altında olduğunu vurgulayarak, bu yapının milli güvenlik boyutuna ulaştığına dikkat çekti.
Sanal kumar ve yasadışı bahis illetinin son yıllarda toplumsal bir yara haline geldiğini belirten A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu tehlikenin aile kavramını ortadan kaldıracak boyutlara ulaştığını vurguladı. Sosyal medya üzerinden yayılan veda mesajları ve intihar vakalarının bu tehlikenin en acı sonucu olduğunu ifade eden Almaçayır, ailelerin ve gençlerin karşı karşıya olduğu siber kuşatmaya dikkat çekti.
TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ GİZLİ TEHLİKE: SANAL KUMAR
Sanal kumarın artık bir "milli güvenlik sorunu" haline geldiğini ifade eden Ramazan Almaçayır, "Teknolojinin gelişmesiyle bu iki illet adeta aile kavramını bile ortadan kaldıracak risklere ulaşmış durumda. Sosyal medyanın aktif kullanılmasıyla beraber veda mesajları yayınlayıp hayatına son veren insanların haberlerini daha sık almaya başladık. Bu durum, sosyal medyanın olmadığı dönemlerde de vardı ancak günümüzde bir örümcek ağı gibi her yere yayılmış durumda." ifadelerini kullandı.
Almaçayır, kumarın evlerde "çekirdek aile" içinde bile gizlice oynandığını belirterek, "Anne ve baba birbirinden habersiz, o ufacık cep telefonlarının içindeki sanal kumar illetine bulaşmış durumda. Burada kazanan daima kasadır." sözleriyle durumun vehametini ortaya koydu.
GENÇLER BONUS VAADİYLE TUZAĞA ÇEKİLİYOR
Sanal kumar sitelerinin gençleri nasıl ağlarına düşürdüğünü anlatan Almaçayır, "Yurt dışı uzantılı bağlantılardan sürekli bahis ve kumar reklamları düşüyor. 'Abonelikte şu kadar bonus' vaadi gençlere başta cazip geliyor. İşte tam bu noktada iradenin devreye girmesi gerekiyor. O tuzağa girildikten sonra, başta sıcak gelen o bonus parası, akabinde hayatı götürecek bir silsileye dönüşüyor. Kişi önce kendi birikimini kaybediyor, sonra bankalardan krediler çekiyor ve içinden çıkılmaz bir girdaba sürükleniyor." şeklinde konuştu.
KİRALIK HESAPLAR VE KARA PARA AKLAMA RİSKİ
Yasadışı bahis paralarının sisteme sokulması için kullanılan yöntemlere değinen Almaçayır, özellikle üniversite öğrencilerine yönelik şu uyarılarda bulundu, "Hesabınız birileri tarafından kara para aklamak için kullanılabilir. 'Hesabından para havale edeceğiz, sana 5-10 bin lira vereceğiz' tekliflerine sakın kanmayın. Bu, ağır cezalık bir soruşturmaya dahil olmanıza neden olabilir. Daha da kötüsü, bu paralar terörün finansmanında kullanılıyorsa, teröre yardım ve yataklıktan yargılanma riskiniz var." dedi.
Almaçayır ayrıca, yasadışı bahis sitelerinin paranın izini kaybettirmek için kripto paraları ve ATM süreçlerini kullandığını belirterek, "Kiralık hesaplarla toplanan paralar kripto varlıklara dönüştürülerek ya yurt dışına kaçırılıyor ya da sistem içinde buharlaştırılıyor." dedi.
ÜNLÜLERİN GİZLİ REKLAMLARINA DİKKAT
Bazı ünlü isimlerin ve fenomenlerin bu sitelerin reklamını gizlice yaptığını hatırlatan Almaçayır, "Ünlü dediğimiz bazı isimler sosyal medya üzerinden program yaparken arkadan silinmeyecek şekilde bahis reklamlarını görüyoruz. Bu reklamlar beş kişiden birinin bile dikkatini çekse, sisteme yeni bir kurban dahil edilmiş oluyor." sözleriyle dijital dünyadaki gizli tehlikelere işaret etti.
AİLELERE ÇAĞRI: "BU UTANILACAK BİR HASTALIK DEĞİL"
Bağımlılıkla mücadelede aile desteğinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Ramazan Almaçayır, "Anne ve babaların çocuklarının telefonlarını kontrol etmesi ve bu konuda önce kendilerinin örnek olması gerekiyor. Eğer bu girdaba girilmişse, yapılacak ilk iş bunu en yakın aile çevresiyle paylaşmaktır. Bu süreç bağımlılık seviyesindeyse Yeşilay gibi kurumlardan veya devlet desteği veren kuruluşlardan mutlaka yardım alınmalı. Bu, utanılacak bir hastalık değil; profesyonel destek almadan kurtulması çok zor bir bağımlılıktır." diyerek ailelere ve gençlere çözüm yolunu gösterdi.
