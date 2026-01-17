Yeni nesil uyuşturucu: Sanal kumar tehlikesi! Gençler nasıl tuzağa düşürülüyor?

Sanal kumar ve yasadışı bahis illetinin son yıllarda toplumsal bir yara haline geldiğini belirten A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu tehlikenin aile kavramını ortadan kaldıracak boyutlara ulaştığını vurguladı. Sosyal medya üzerinden yayılan veda mesajları ve intihar vakalarının bu tehlikenin en acı sonucu olduğunu ifade eden Almaçayır, ailelerin ve gençlerin karşı karşıya olduğu siber kuşatmaya dikkat çekti.

TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ GİZLİ TEHLİKE: SANAL KUMAR

Sanal kumarın artık bir "milli güvenlik sorunu" haline geldiğini ifade eden Ramazan Almaçayır, "Teknolojinin gelişmesiyle bu iki illet adeta aile kavramını bile ortadan kaldıracak risklere ulaşmış durumda. Sosyal medyanın aktif kullanılmasıyla beraber veda mesajları yayınlayıp hayatına son veren insanların haberlerini daha sık almaya başladık. Bu durum, sosyal medyanın olmadığı dönemlerde de vardı ancak günümüzde bir örümcek ağı gibi her yere yayılmış durumda." ifadelerini kullandı.