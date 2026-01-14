14 Ocak 2026, Çarşamba
Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! AK Partili Yayman: Sanal bahis bir milli güvenlik sorunu
Hükümet, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. 7 ana başlık altında 37 hedefin yer aldığı, 71 maddelik eylem planı ile dijital alandaki yasa dışı bahis ekosisteminin bütüncül şekilde kuşatılması hedefleniyor. AK Partili Hüseyin Yayman konuya ilişkin değerlendirmede bulunurken samal kumarın bir milli güvenlik sorunu olduğunun altını çizdi. Yayman ayrıca 'Yasaları, mevzuatı yeniden yapılandırmak lazım.' dedi. Öte yandan Yayman sosyal medyaya giriş yaşının 15 olması konusunda bir takım düzenlemeler yapılacağını kaydetti.
Giriş Tarihi: 14.01.2026 07:45 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:21