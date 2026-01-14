Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! AK Partili Yayman: Sanal bahis bir milli güvenlik sorunu

"YASAKÇI BİR TUTUM İÇERİSİNE GİREBİLİRİZ"

Sosyal medya meselesinin, Türkiye'de artık bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini vurgulayan Yayman, "Bizim muhakkak burada çocukları, aileyi ve kadını korumamız gerekiyor. Maalesef bir dijital faşizm var." diye konuştu.

Dijitalleşmenin yanlış anlaşıldığını dile getiren Yayman, Türkiye'de insanların günün 7 saatini internette geçirirken bunun 4 saatini de sosyal medyanın oluşturduğuna dikkati çekti.

Sosyal medyanın adeta bir "kötülük merkezi" haline geldiğini söyleyen Yayman, "Burada kadına şiddet, fuhuş, uyuşturucu kullanımının özendirilmesi, cinsiyetsizleştirme, dijital faşizm, İslamofobi, İslam karşıtlığı, aile ve milli değerlerin yok sayılması var." ifadesini kullandı.

Burada "bırakınız yapsınlar" gibi liberal bir tutum yerine bu mecraların hukuksal, yönetsel düzenlemelerle çerçeveye alınmasını önemsediklerinin altını çizen Yayman, "Kamu düzeninin, ailenin, toplumun, bireyin, çocuğun, kadının korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Eğer kadını, çocuğu, aileyi, bireyi korumak yasakçılıksa, evet biz bu konuda çok netiz, yasakçı bir tutum içerisine girebiliriz." görüşünü paylaştı.