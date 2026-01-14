14 Ocak 2026, Çarşamba

A HABER GALERİ

Haberler Gündem Galerileri Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! AK Partili Yayman: Sanal bahis bir milli güvenlik sorunu

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! AK Partili Yayman: Sanal bahis bir milli güvenlik sorunu

Hükümet, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. 7 ana başlık altında 37 hedefin yer aldığı, 71 maddelik eylem planı ile dijital alandaki yasa dışı bahis ekosisteminin bütüncül şekilde kuşatılması hedefleniyor. AK Partili Hüseyin Yayman konuya ilişkin değerlendirmede bulunurken samal kumarın bir milli güvenlik sorunu olduğunun altını çizdi. Yayman ayrıca 'Yasaları, mevzuatı yeniden yapılandırmak lazım.' dedi. Öte yandan Yayman sosyal medyaya giriş yaşının 15 olması konusunda bir takım düzenlemeler yapılacağını kaydetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2026 07:45 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:21
Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi, sanal bahis ve sanal kumar, dijital telif ve dijital okuryazarlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

"YASAKÇI BİR TUTUM İÇERİSİNE GİREBİLİRİZ"

Sosyal medya meselesinin, Türkiye'de artık bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini vurgulayan Yayman, "Bizim muhakkak burada çocukları, aileyi ve kadını korumamız gerekiyor. Maalesef bir dijital faşizm var." diye konuştu.

Dijitalleşmenin yanlış anlaşıldığını dile getiren Yayman, Türkiye'de insanların günün 7 saatini internette geçirirken bunun 4 saatini de sosyal medyanın oluşturduğuna dikkati çekti.

Sosyal medyanın adeta bir "kötülük merkezi" haline geldiğini söyleyen Yayman, "Burada kadına şiddet, fuhuş, uyuşturucu kullanımının özendirilmesi, cinsiyetsizleştirme, dijital faşizm, İslamofobi, İslam karşıtlığı, aile ve milli değerlerin yok sayılması var." ifadesini kullandı.

Burada "bırakınız yapsınlar" gibi liberal bir tutum yerine bu mecraların hukuksal, yönetsel düzenlemelerle çerçeveye alınmasını önemsediklerinin altını çizen Yayman, "Kamu düzeninin, ailenin, toplumun, bireyin, çocuğun, kadının korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Eğer kadını, çocuğu, aileyi, bireyi korumak yasakçılıksa, evet biz bu konuda çok netiz, yasakçı bir tutum içerisine girebiliriz." görüşünü paylaştı.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

"SOSYAL MEDYAYA GİRİŞ YAŞI 15 OLACAK"

Yasaklamaların da çare olmadığını dile getiren Yayman, dijital okuryazarlık başta olmak üzere ailelere çok önemli görevler düştüğünü söyledi.
Ailenin önemine işaret eden Yayman, şunları kaydetti:
"Sosyal medyaya giriş yaşının 15 olması konusunda AK Parti Grup Başkanımız Abdullah Güler ile süreci takip ediyoruz. İstişarelerimizi, müzakerelerimizi devam ettiriyoruz. İnşallah ilk fırsatta sosyal medyaya giriş yaşının 15 olması konusunda bir takım düzenlemeler yapılacak. Bu konuda, tüm tarafların görüş ve değerlendirmelerini alacağız. Bilim insanlarının, ailelerin, gençlerimizin görüşlerini alacağız. TBMM'yle, Aile Bakanlığımızla, Milli Eğitim Bakanlığımızla, Ulaştırma Bakanlığımızla, AK Parti Grubumuzla, Cumhur İttifakımızla sosyal medyaya giriş yaşının 15 yaş olarak düzenlenmesi konusunda bir görüş birliğimiz var. İktidarıyla muhalefetiyle bu konuda büyük bir uzlaşma var. Çünkü hepimizin çocukları var. Bu çocukların korunması meselesinde çok önemli bir inisiyatif gelişmiş durumda. Büyük bir uzlaşmayla TBMM'de bu konuda bir düzenleme yapılacağını ifade etmek isterim."
Düzenlemenin ne zaman hayata geçeceğine ilişkin Yayman, "Bununla ilgili Sayın Abdullah Güler Başkanımızla konuşacağız. Bu konunun bir an önce bir tasarı haline gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." bilgisini verdi.

"BU, CUMHUR İTTİFAKI'NIN, MİLLETİMİZİN, TBMM'NİN ORTAK KANAATİ"

TBMM'deki Dijital Mecralar Komisyonu'nun kurucu başkanı olduğunu hatırlatan Yayman, dijital okuryazarlık konusunun önemine işaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile de bu konuyu görüştüklerini bildiren Yayman, "Dijital okuryazarlığın muhakkak müfredata girmesi ve çocuklarımızın daha bilinçli bir şekilde burayı kullanması konusunda bir fikrimiz var. Bu konuyu görüşüyoruz. Bu, Cumhur İttifakı'nın, milletimizin, TBMM'nin ortak kanaati." sözlerini sarf etti.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

"ŞİMDİ ARTIK DİJİTAL TELİFİN GÜNDEME GELME ZAMANI"

Dijital telif konusunda uzun zamandır çalışmaların devam ettiğini anlatan Yayman, kurumsal yapıların, gerçek habercilerin, gerçek haberciliğin, gerçek gazeteciliğin korunmasını çok önemli bulduklarını ifade etti.

Bu algoritmalar marifetiyle reklam gelirlerinin yönlendirilmesinin ve burada şeffaf olmayan algoritmaların olmasının doğru olmadığını söyleyen Yayman, "Berlin'de, İngiltere'de, Fransa'da, ABD'de Google hangi hukuka tabiyse ve onun gereklerini yerine getiriyorsa, Türkiye'de de bununla ilgili bir düzenleme yapılması lazım." açıklamasında bulundu.

Bu konuyu AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas ile ele aldıklarını açıklayan Yayman, "Çalışmalar olgunlaştı, artık sona doğru geliyoruz. Ben 'sona geldik' demiyorum, bir an önce TBMM'nin gündemine gelmesi için taslak çalışmalarımız devam ediyor. Burada tüm tarafların görüşü alındı, değerlendirildi." diye konuştu.
TBMM'de bütçe görüşmelerinin de tamamlandığını hatırlatan Yayman, "Şimdi artık dijital telifin gündeme gelme zamanı." ifadesini kullandı.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

"SANAL BAHİS, SANAL KUMAR KONUSUNDA MİLLETİMİZ BİR DÜZENLEME YAPILMASINI BEKLİYOR"
Sosyal medya platformlarındaki yasa dışı bahis ve sanal kumarı özendirici paylaşımlara ilişkin Yayman, "Başta sanal bahis, sanal kumar olmak üzere çok ciddi şikayetlerin olduğu konularda milletimiz bir düzenleme yapılmasını bekliyor." dedi.

"Milletin derdi, bizim derdimizdir" anlayışıyla çalıştıklarını belirten Yayman, "Sosyal medya üzerinden sanal bahsin, sanal kumarın yaygın hale gelmesi bir milli güvenlik sorunudur. Burada bir seferberlik ilan edilmelidir. AK Parti olarak bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Çalışıyoruz gündemimizde." bilgisini paylaştı.

Sosyal medya platformlarının sanal kumar ve sanal bahis için bir merkez haline gelmesinin, buna bir zemin hazırlamasının, bu konunun ne kadar önemli hale geldiğini gösterdiğini kaydeden Yayman, sanal kumar ve sanal bahis nedeniyle insanların hem maddi hem de manevi kayıplar yaşadığını anlattı.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

"MESELENİN BİR HUKUKİ, BİR DE MALİ BOYUTU VAR"

Sanal bahis ve sanal kumar meselesinin bir "milli güvenlik problemi" haline geldiğini vurgulayan Yayman şöyle devam etti:
"Meselenin bir hukuki boyutu var. Muhakkak bu konuda düzenlemeler yapmak lazım. Yasaları, mevzuatı yeniden yapılandırmak lazım. Meselenin bir de mali boyutu var. Türkiye'den milli servetin dışarıya çıkarılması, aile ekonomilerinin çok büyük zarara uğraması, bireylerin bu siteler üzerinden çok büyük kayıplara uğraması bu mali boyutunu oluşturuyor. Diğer taraftan toplumsal boyutu var. Zaten bu maalesef milletimizin milli değerlerinin, manevi değerlerinin yok edilmesi anlamına geliyor. Ve burada dijital bağımlılık bir sanal bahis bağımlılığına, dijital bağımlılık bir sanal kumar bağımlılığına yol açıyor. Sosyal medyanın bizatihi kendisi bu kötülüklere zemin hazırlıyor. Dolayısıyla biz her zaman bu konularda çalışan ve bu konuları milletimizin gündemine getiren, milletimizin derdiyle dertlenen bir anlayış içerisindeyiz."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, vatandaşların sanal bahis ve sanal kumarla ilgili sert tedbirlerin alınmasını istediğini aktardı.
Ulus aşırı dijital şirketlerin bir sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerektiğini belirten Yayman, "Bu sadece hukuksal düzenlemelerle çözülebilecek bir durum değil. Burada ailenin bir paydaş olarak sürecin içinde olması, kişinin bu sürecin içinde olması, hukuksal mevzuatın yapılması, dijital şirketlerin aile kurumuyla, devletle beraber hareket etmesi ve kamu düzenini, aile düzenini korumamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

Yasadışı bahis ve kumarla mücadelede 71 maddelik eylem planı devreye alınıyor. Yasadışı bahis ağlarının tespit, izleme ve müdahale kapasitesi artırılacak.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

ÜÇLÜ KISKAÇ MODELİ

Yasa dışı bahis zinciri eş zamanlı takip edilecek. Sosyal medyada reklamı yapılan hesap, ödeme sisteminde parayı alan IBAN ve kripto varlıklarda çıkış yapan cüzdan olmak üzere üç alan eşleştirilerek ağ yapısı ortaya çıkarılacak.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

SOSYAL MEDYAYA OTOMATİK TARAMA
Sabah'ın haberine göre Bahis ve kumar içeriklerinde kullanılan kod kelimeler, emoji kombinasyonları, link kısaltıcılar "bio" yönlendirmeleri yapay zeka destekli sistemlerle otomatik taranacak, görünürlükleri düşürülecek.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

HUB HESAPLAR HEDEFTE
HUB hesaplar kapsamında merkez hesaplar etkisiz hale getirilecek. Tek tek hesaplar yerine merkez (hub) yapılar tespit edilecek. Admin ilişkileri incelenecek. DM yönlendirmeleri analiz edilecek. Takip–takipçi kümeleri haritalandırılacak.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

BANKALAR VE ÖDEME SİSTEMLERİNE SIKI DENETİM
Bankalar ve ödeme kuruluşları yasa dışı bahisle bağlantılı finansal hareketlere karşı alarm durumuna geçiriliyor. MASAK verilerine göre, son yıllarda yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 280 binden fazla banka hesabının kullanıldığı tespit edildi. Bu tablo üzerine denetimler sıkılaştırıldı. Düşük tutarlı ama sık transferleri, Aynı IP / cihazdan çoklu işlemleri, Gece yoğunlaşan para hareketlerini ve açıklamasız transferleri otomatik risk skoruna yazacak, özel takibe alacak.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

KRİPTO VARLIKLAR İZLEME ALTINDA
Kripto çıkış noktaları da takip edilecek. Dijital cüzdan–IBAN bağlantıları eşleştirilecek. Uluslararası borsalarla iş birliği artırılacak. Ayrıca Sınır ötesi yapı nedeniyle ortak operasyonlar devreye girecek.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

CEZALAR AĞIRLAŞIYOR
Ceza yasasında değişiklik, reklam yasağı, dijital ortamda erişim engeli, finansal yaptırımlar, yasa dışı bahis ve kumara yönelik cezalar artırılacak.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

BAĞIMLILIĞIN EKONOMİK YÜKÜ
Bağımlılık türlerinin yıllık ekonomik yükünün ilk sırasında kumar bağımlılığı geliyor. Kumar bağımlılığı 40 milyar dolar, sigara 24 milyar dolar, alkol 9 milyar dolar ve uyuşturucu da 5 milyar dolar.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

MÜCADELE YAPAY ZEKA DESTEKLİ SÜRDÜRÜLECEK
Sanal ortamda faaliyet gösteren yasa dışı bahis platformlarının: Tespit, izleme, müdahale kapasitesi artırılacak. Mücadele 7/24, yapay zekâ destekli sürdürülecek.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

BİNİ AŞKIN OPERASYON YAPILDI

2024–2025 döneminde 1.120'den fazla operasyon yapılarak, 15,847 milyar TL nakit ve varlık ele geçirildi. 2025'te 31 binden fazla yasa dışı bahis sitesi, web sayfası ve sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

BAŞKAN ERDOĞAN: SANAL BAHSE GEÇİT YOK

MYK Toplantısında değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanal bahsin hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğini belirtti. Erdoğan, iç cepheyi kuvvetlendirmenin yolunun aileden geçtiğini ve sanal bahsin virüs halinde toplum genelinde yayıldığını söyledi. Erdoğan sanal bahis ve kumar konusunun üzerine sonuna kadar gidileceğini vurguladı.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

CEVDET YILMAZ: BÜTÜNCÜL BİR PLAN

Önceki gün AK Parti MYK toplantısında yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kapsamında sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas bir sosyal yara olarak bunu görüyor. Burada yapılması gereken her şeye çok güçlü bir siyasi iradeyle destek veriyor. Parti olarak da bu konularda çalışmalar yapılacak. Bütüncül bir plan inşallah kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Hukuki cezalar bağlamında Adalet Bakanlığımız o konuları çalışıyor" dedi.