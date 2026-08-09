Rehber öğretmeni Şeyda Gümüş, "İngilizce sınav kağıdına 'Hayatla ilgili beklentileriniz nedir?' sorusuna 'Ölmek istiyorum' yazmış. Sonrasında ben çocukla görüşmeye başladım. En son başkasına zarar verme isteğini söyledi.

Onun kalabalıktan uzak kalmasını ailesiyle istişare ettik, açık liseye yönlendirdik. 8 saat bilgisayar oynuyordu. Şeytanla ilgili filmler, videolar izlediğini biliyorum." ifadesini kullandı.

DEXTER DETAYI

"F.S.B., 2. kat koridorda cinayet aletini kolundan çıkararak Çelik'in sınıfına kapıyı çalarak girdi. Öğretmene öldürücü bıçak darbeleri attı. Öğretmen yaralı halde koridora çıktı. Şüpheli sonra bir öğretmen ve öğrenciyi yaraladı. Beden eğitimi öğretmeninin ikna etmesiyle bıçağı teslim etti.

Olayın ardından öğrenci, 'Bana şeytan talimat verdi. Şeytan yönlendirdi. Eylemle ilgili bir şey hatırlamıyorum, rehber öğretmeniyle görüşmek istedim. Onu odasında bulamayınca bilincimi kaybettim.' dedi. Çocuk, seri katil oyunu olan 'Dexter' üzerinden diğer çocuklarla konuşuyormuş."