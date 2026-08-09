Fatma Nur Çelik öğretmenin öldürüldüğü saldırıda yeni ayrıntılar! Katilin savunması: "Bana şeytan talimat verdi"
İstanbul Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'in okulda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargı sürecinde karar çıktı. TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, 44 yaşındaki öğretmeni katleden 17 yaşındaki öğrenci F.S.B.'ye verilen hapis cezasının 37 yıl 6 ay olarak kesinleştiğini duyurdu.
İstanbul Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmen Fatma Nur Çelik (44), 2 Mart'ta bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B. olayın ardından tutuklanmıştı.
TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, F.S.B.'nin yargılamasının bittiğini ve 17 yaşında olduğundan 37 yıl 6 ay hapis cezası aldığını açıkladı.
Çelik'in hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Valiliğine ziyaret gerçekleştiren komisyon, emniyet yetkilileri ve il müdürlüklerinden olayın gelişimini, şüphelinin geçmişini ve alınan tedbirleri dinledi.