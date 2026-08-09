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Fatma Nur Çelik öğretmenin öldürüldüğü saldırıda yeni ayrıntılar! Katilin savunması: "Bana şeytan talimat verdi"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fatma Nur Çelik öğretmenin öldürüldüğü saldırıda yeni ayrıntılar! Katilin savunması: "Bana şeytan talimat verdi"

İstanbul Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'in okulda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargı sürecinde karar çıktı. TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, 44 yaşındaki öğretmeni katleden 17 yaşındaki öğrenci F.S.B.'ye verilen hapis cezasının 37 yıl 6 ay olarak kesinleştiğini duyurdu.

İstanbul Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmen Fatma Nur Çelik (44), 2 Mart'ta bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B. olayın ardından tutuklanmıştı.

Fatma Nur Çelik öğretmenin öldürüldüğü saldırıda yeni ayrıntılar! Katilin savunması: "Bana şeytan talimat verdi" - 1

TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, F.S.B.'nin yargılamasının bittiğini ve 17 yaşında olduğundan 37 yıl 6 ay hapis cezası aldığını açıkladı.

Fatma Nur Çelik öğretmenin öldürüldüğü saldırıda yeni ayrıntılar! Katilin savunması: "Bana şeytan talimat verdi" - 2

Çelik'in hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Valiliğine ziyaret gerçekleştiren komisyon, emniyet yetkilileri ve il müdürlüklerinden olayın gelişimini, şüphelinin geçmişini ve alınan tedbirleri dinledi.

Fatma Nur Çelik öğretmenin öldürüldüğü saldırıda yeni ayrıntılar! Katilin savunması: "Bana şeytan talimat verdi" - 3

8 SAAT BİLGİSAYAR OYNUYORMUŞ

Rehber öğretmeni Şeyda Gümüş, "İngilizce sınav kağıdına 'Hayatla ilgili beklentileriniz nedir?' sorusuna 'Ölmek istiyorum' yazmış. Sonrasında ben çocukla görüşmeye başladım. En son başkasına zarar verme isteğini söyledi.

Fatma Nur Çelik öğretmenin öldürüldüğü saldırıda yeni ayrıntılar! Katilin savunması: "Bana şeytan talimat verdi" - 4

Onun kalabalıktan uzak kalmasını ailesiyle istişare ettik, açık liseye yönlendirdik. 8 saat bilgisayar oynuyordu. Şeytanla ilgili filmler, videolar izlediğini biliyorum." ifadesini kullandı.

Fatma Nur Çelik öğretmenin öldürüldüğü saldırıda yeni ayrıntılar! Katilin savunması: "Bana şeytan talimat verdi" - 5

DEXTER DETAYI

"F.S.B., 2. kat koridorda cinayet aletini kolundan çıkararak Çelik'in sınıfına kapıyı çalarak girdi. Öğretmene öldürücü bıçak darbeleri attı. Öğretmen yaralı halde koridora çıktı. Şüpheli sonra bir öğretmen ve öğrenciyi yaraladı. Beden eğitimi öğretmeninin ikna etmesiyle bıçağı teslim etti.

Olayın ardından öğrenci, 'Bana şeytan talimat verdi. Şeytan yönlendirdi. Eylemle ilgili bir şey hatırlamıyorum, rehber öğretmeniyle görüşmek istedim. Onu odasında bulamayınca bilincimi kaybettim.' dedi. Çocuk, seri katil oyunu olan 'Dexter' üzerinden diğer çocuklarla konuşuyormuş."

Fatma Nur Çelik öğretmenin öldürüldüğü saldırıda yeni ayrıntılar! Katilin savunması: "Bana şeytan talimat verdi" - 6

VELİ DURUMU GİZLEMİŞ

Rehber öğretmeni Şeyda Gümüş, "8 saat bilgisayar oynuyordu. Şeytanla ilgili filmler izlediğini biliyorum." dedi. Okul müdürü ise "Veli, çocuğun ortaokul dönemindeki tedavi geçmişini okula bildirmemiş." dedi.

Fatma Nur Çelik öğretmenin öldürüldüğü saldırıda yeni ayrıntılar! Katilin savunması: "Bana şeytan talimat verdi" - 7

İNTİHARA KALKIŞMIŞ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Özlem Temür ise şüphelinin ciddi ruhsal sorunları olduğunu aktardı.

Fatma Nur Çelik öğretmenin öldürüldüğü saldırıda yeni ayrıntılar! Katilin savunması: "Bana şeytan talimat verdi" - 8

Sabah'ın haberine göre, daha önce en az 3 kez intihar girişiminde bulunduğunu, şubat ayında intihar riski nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldığını, 8 gün kaldığını ancak ailenin "çok zayıfladı" gerekçesiyle, doktorların tüm riskleri anlatmasına rağmen taburcu edildiğini kaydetti.

Çekmeköy Milli Eğitim Müdürü Arife Gökkuş, "Çıkarıldıktan sonra arkadaşlarına, 'Ben Şeyda öğretmeni öldürmek istiyorum.' dediğini" aktardı.

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