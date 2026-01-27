Dijital kumara devlet duvarı: Bahis tuzağında deşifre zamanı

Son yıllarda yasa dışı bahis ve sanal kumar, sadece bireysel bir bağımlılık sorunu olmaktan çıkarak kamu düzenini ve ekonomik güvenliği tehdit eden bir yapıya dönüştü.

Yasa dışı bahis ve sanal kumar, kamu düzenini tehdit eden küresel bir suç ağına dönüştü. (ahaber.com.tr)

Dijital platformlar üzerinden gençlere ulaşan bu ağlar; borçlanma, yoksulluk, aile içi çatışma ve sosyal çözülmeyi beraberinde getirdi. Aynı zamanda kara para aklama ve organize suç finansmanının en kritik kanallarından biri haline geldi.

SINIR TANIMAYAN SUÇ EKONOMİSİ

Sabah Gazetesi'nden Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi verilerine göre, dünyada yasa dışı bahis yoluyla her yıl yaklaşık 140 milyar dolar aklanıyor. Yasa dışı bahis piyasasında oynanan toplam tutarın ise 340 milyar dolarla 1,7 trilyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Spor bahisleri üzerinden her yıl devasa miktarlarda kara para aklanırken, bu sistem sınır tanımayan bir suç ekonomisi yaratıyor. Türkiye de bu küresel ağın yerel uzantılarını hedef alan çok katmanlı bir mücadele modeli geliştirdi.

7 BAŞLIKLI EYLEM PLANI

31 Ekim 2025'te yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle, "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" hayata geçirildi. Plan; dijital tespit, finansal müdahale, kolluk ve yargı kapasitesi, cezalar, reklam denetimi, toplumsal farkındalık ve uluslararası iş birliği olmak üzere 7 başlık altında uygulanıyor.