Dijital kumara devlet duvarı: Bahis tuzağında deşifre zamanı
Sanal kumar ve yasa dışı bahis, gençleri borç sarmalına iten, aile yapısını zedeleyen ve organize suç şebekelerine devasa kaynak aktaran ciddi bir dijital tehlikeye dönüştü. Bu tablo karşısında devlet, tehdidin hem çevrim içi hem de finansal damarlarını hedef alan çok yönlü bir mücadele sürecini devreye aldı. İnternet sitelerinden sosyal medya hesaplarına, bankacılık sisteminden kripto para platformlarına kadar uzanan geniş çaplı operasyonlarla yasa dışı bahis ağları adım adım deşifre edildi. 2025 yılı boyunca milyarlarca liralık para hareketi engellenirken, yüzlerce kişi ve kurum hakkında adli ve idari işlem uygulandı.
Son yıllarda yasa dışı bahis ve sanal kumar, sadece bireysel bir bağımlılık sorunu olmaktan çıkarak kamu düzenini ve ekonomik güvenliği tehdit eden bir yapıya dönüştü.
Dijital platformlar üzerinden gençlere ulaşan bu ağlar; borçlanma, yoksulluk, aile içi çatışma ve sosyal çözülmeyi beraberinde getirdi. Aynı zamanda kara para aklama ve organize suç finansmanının en kritik kanallarından biri haline geldi.
SINIR TANIMAYAN SUÇ EKONOMİSİ
Sabah Gazetesi'nden Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi verilerine göre, dünyada yasa dışı bahis yoluyla her yıl yaklaşık 140 milyar dolar aklanıyor. Yasa dışı bahis piyasasında oynanan toplam tutarın ise 340 milyar dolarla 1,7 trilyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.
Spor bahisleri üzerinden her yıl devasa miktarlarda kara para aklanırken, bu sistem sınır tanımayan bir suç ekonomisi yaratıyor. Türkiye de bu küresel ağın yerel uzantılarını hedef alan çok katmanlı bir mücadele modeli geliştirdi.
7 BAŞLIKLI EYLEM PLANI
31 Ekim 2025'te yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle, "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" hayata geçirildi. Plan; dijital tespit, finansal müdahale, kolluk ve yargı kapasitesi, cezalar, reklam denetimi, toplumsal farkındalık ve uluslararası iş birliği olmak üzere 7 başlık altında uygulanıyor.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ ERİŞİM ENGELİ
BTK ve güvenlik birimleri, yasa dışı bahis sitelerinin alan adlarını, yönlendirme linklerini ve mobil erişimlerini anlık olarak takip ediyor. Sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları ve mobil uygulamalar üzerinden yapılan yönlendirmelere erişim engelleri getiriliyor. Yapay zekâ destekli sistemlerle içerikler taranıyor, yasa dışı uygulamalar mağazalardan kaldırılıyor.
KARA PARANIN MUSLUĞU KESİLİYOR
Mücadelenin en kritik ayağı finansal sistem oldu. MASAK koordinasyonunda bankalar, ödeme kuruluşları ve kripto platformları denetlendi. Yasa dışı bahis gelirlerinin aktarıldığı kiralık hesaplar kapatıldı, şüpheli işlemler durduruldu.
Kripto varlık transferlerine sınırlar getirildi. 2025 yılı boyunca: 2.289 işlem için bloke kararı alındı. Yaklaşık 5 milyar TL'lik para hareketi durduruldu. 6,3 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu. 513 dosya tamamlandı. 740 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.
CEZALAR AĞIRLAŞACAK
Yeni düzenlemelerle yasa dışı bahis ve kumar suçlarında hapis ve para cezalarının artırılması hedefleniyor. Örgütlü suçlar ve çocukları hedef alan yapılar için daha ağır yaptırımlar öngörülüyor. İhtisas savcılıkları ve mahkemelerle adli süreçler hızlandırılıyor.