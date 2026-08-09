Şarjdaki elektrikli otomobil alev aldı! 3 araç zarar gördü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir sitenin otoparkında şarj edilen elektrikli otomobilde yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken yangının büyüme ihtimaline karşı sitede yaşayanlar kontrol amacıyla tahliye edildi. Söndürülen yangında elektrikli otomobille birlikte toplam 3 araç zarar gördü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şarj halindeki elektrikli otomobilde yangın çıktı. Olayda toplam 3 araç zarar gördü. Yangın, sabah saat 09.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Sancak Caddesi'ndeki bir sitenin otoparkında meydana geldi. 59 ALP 496 plakalı elektrikli otomobil, şarj edildiği sırada yanmaya başladı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SİTEDE YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangının büyüme ihtimaline karşı sitede yaşayanlar kontrol amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın daha sonra tamamen söndürüldü. Yangında şarj halindeki elektrikli otomobille birlikte 2 otomobil daha zarar gördü. Böylece yangından etkilenen araç sayısı 3 oldu. Detaylı inceleme sürüyor.