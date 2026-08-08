Palet üretimi yapılan fabrikada yangın, saat 01.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerindeki Koşukırı Mevkii'nde meydana geldi. İlk değerlendirmelere göre elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın, kısa sürede fabrikanın bir bölümünü sardı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve orman ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun mücadele verdi.