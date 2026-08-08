Palet fabrikasında yangın! Alevler kısa sürede büyüdü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde palet üretimi yapan fabrikada gece saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın büyük paniğe yol açarken, alevlerin çevreye sıçraması son anda engellendi.
Palet üretimi yapılan fabrikada yangın, saat 01.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerindeki Koşukırı Mevkii'nde meydana geldi. İlk değerlendirmelere göre elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın, kısa sürede fabrikanın bir bölümünü sardı.
ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve orman ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun mücadele verdi.
FACİA ÖNLENDİ
Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.