Tuzla'da işçi konteynerinde yangın

(Foto: DHA)

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İddiaya göre, Fars Yapı'ya ait, iki katlı ve 24 işçi konteynerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede konteynerin yemekhane bölümüne sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Yanan konteyner hızla tahliye edilirken, itfaiye ekipleri tarafından yangın hızla kontrol altına alınarak yakınında bulunan ağaçlık alana sıçraması önlendi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yanan konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.