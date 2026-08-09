Sultanbeyli'deki 5 katlı alışveriş merkezinin eksi katlarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle dış cepheye sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından duman tahliyesi yapılırken bazı iş yerlerinde hasar oluştuğu belirlendi.

İstanbul Sultanbeyli'de 5 katlı alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kafeteryaların bulunduğu alanda başlayan alevler, klimaların yer aldığı bölüme ve binanın dış cephesine kadar ulaştı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Fatih Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin eksi birinci ve eksi ikinci katlarında çıktı.

KAFETERYALARIN BULUNDUĞU ALANDA BAŞLADI

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek klimaların bulunduğu alana sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen alevler, 5 katlı alışveriş merkezinin dış cephesini sardı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, alışveriş merkezinin eksi katları ile dış cephesindeki yangına müdahale etti.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından alışveriş merkezinde biriken dumanın tahliye edilmesi için çalışma yapıldı.

Ekiplerin alışveriş merkezindeki kontrolleri sürerken yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

BAZI İŞ YERLERİNDE HASAR

Yangının ardından alışveriş merkezindeki bazı iş yerlerinde hasar meydana geldiği tespit edildi.

Hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Olayda can kaybı veya yaralanma bulunup bulunmadığına ilişkin de kaynak metinde açıklama yer almadı.