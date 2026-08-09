YÖK'ten 'öğrenci affı' açıklaması: Başvuru için 4 ay süre tanındı

Öğrenci affını da içeren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Üniversiteyle ilişiği kesilenler ile bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar, şartları sağlamaları halinde yeniden öğrenim hakkı elde edecek. Başvurular için 4 ay süre tanınırken öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında ders başı yapabilecek.

Öğrenci affını içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni kanunla öğrencilik hakkını kaybedenlere yeniden öğrenime dönme imkanı sağlandığını açıkladı. Düzenleme; hazırlık, intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim kademelerini kapsıyor. Kanunda açıkça istisna tutulan durumlar dışında kendi isteğiyle ilişiğini kesenler de haktan yararlanabilecek. Bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara da yeniden öğrenim hakkı tanındı.

BAŞVURU İÇİN 4 AY SÜRE

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde başvuru yapması gerekiyor. Başvurular, öğrencinin ilişiğinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna yapılacak. Hak kazanan öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapanlar da düzenlemeden yararlanabilecek. Bu kişilerin terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurması gerekecek. Yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri 7179 sayılı Askeralma Kanunu çerçevesinde yapılacak.

YATAY GEÇİŞ HAKKI DA TANINDI

Yeniden öğrenci statüsü kazananlara belirli şartlar altında yatay geçiş imkanı verilecek. Öğrencilerin ÖSYS/YKS puanlarının, giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına eşit veya yüksek olması halinde bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecek. Farklı bir diploma programından kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programdaki öğrenci sayısı ile üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınarak belirlenecek. Düzenleme kapsamında öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki eşdeğer açıköğretim ön lisans veya lisans programlarına da yatay geçiş yapabilecek. Usul ve esasları YÖK belirleyecek.

BU SUÇLARDAN MAHKUM OLANLAR KAPSAM DIŞINDA

Kanun bazı istisnalar içeriyor. Terör suçu, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda belirtilen suçlar nedeniyle ilişiği kesilenler de kapsam dışında kalacak. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenlere de düzenleme uygulanmayacak.

POLİS AKADEMİSİ VE MSÜ İÇİN UYGULANMAYACAK

Anayasa'nın 132'nci maddesi kapsamında özel kanun hükümlerine tabi Polis Akademisi ile bağlı eğitim kurumları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile bağlı kurumlar ve Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) bağlı Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları ve enstitüler öğrenci affının dışında tutuldu. Milli Savunma Bakanlığı, Polis Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler de düzenlemeden yararlanamayacak.

SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE İKİ EK SINAV HAKKI

Kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44'üncü maddesinde de değişikliğe gidildi. Azami öğrenim süresinin sonunda mezun olabilmek için intörn eğitimi dönemi hariç son sınıfta bulunan öğrencilere, başarısız oldukları veya alamadıkları teorik ve uygulamalı bütün dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı tanındı. Teorik ve uygulamalı derslerini geçen ancak uygulamalı eğitime veya intörn eğitimine başlamayan, eğitimini tamamlamayan ya da başarısız olan öğrencilere de bu eğitimleri tamamlama imkanı verilecek. Azami öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencileri ise ek sınav hakkından yararlanamayacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esasları YÖK belirleyecek.

"HİÇBİR GENCİMİZİN HAYALİNİN YARIM KALMASINI İSTEMİYORUZ"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, düzenlemeyle yükseköğretimde kapsamlı bir öğrenci affının hayata geçtiğini belirtti. Özvar, öğrencilerin 4 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurarak 2026-2027 akademik yılında öğrenimlerine yeniden başlayabileceklerini bildirdi. Düzenlemenin yükseköğretimle bağı çeşitli nedenlerle kopan öğrencilere yeniden öğrenim imkanı sunduğunu belirten Prof. Dr. Özvar, "Hiçbir gencimizin hayalinin yarım kalmasını istemiyoruz. Öğrencilerimizi yeniden üniversitelerimizde görmekten büyük mutluluk duyacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.