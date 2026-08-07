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Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Krallığı'na ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Ağustos Cuma günü Suudi Arabistan Krallığı ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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