Konya'da düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü

Konya'nın Çumra ilçesinde düğün töreninde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada, pazarcılık yapan Zeki Bozdemir hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Çumra ilçesinde meydana geldi. Pazarcılık yapan Zeki Bozdemir, ilçedeki bir düğüne katıldı.

Bozdemir ile bir grup arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında bıçaklanan Zeki Bozdemir, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bozdemir, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışanlar ile Bozdemir'i bıçaklayarak ölümüne neden olan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.