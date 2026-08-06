CANLI YAYIN

Topladıkları mantarları yiyen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Topladıkları mantarları yiyen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

Ordu'nun Korgan ilçesinde doğadan topladıkları mantarı yedikten sonra fenalaşan çift, hastanede tedavi altına alındı.

Olay Korgan ilçesine bağlı Çitlice mahallesinde meydana geldi. Selver Çağman (76) ile eşi Zekiye Çağman (76), doğadan topladıkları mantarları tükettikten bir süre sonra rahatsızlandı. Sabah saatlerinde yaşlı çiftten haber alamayan komşuları eve girdiklerinde Selver ve Zekiye Çağman'ı yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Selver ve Zekiye Çağman çifti, ambulansla Korgan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Çiftin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Hastaneden erken ayrıldı, hafızasını kaybetti!Hastaneden erken ayrıldı, hafızasını kaybetti! HASTANEDEN ERKEN AYRILDI, HAFIZASINI KAYBETTİ!
Özel hastane acilinde bin 293 euro şoku!Özel hastane acilinde bin 293 euro şoku! ÖZEL HASTANE ACİLİNDE BİN 293 EURO ŞOKU!

Önceki Haber
Sahte vatandaşlık şebekesinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
Sahte vatandaşlık şebekesinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
Gazeteci Ertuğrul Özkök "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan savcılığa ifade verdi
Sonraki Haber
Gazeteci Ertuğrul Özkök "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan savcılığa ifade verdi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın