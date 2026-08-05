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Hastaneden erken ayrıldı, hafızasını kaybetti! Tetkik sonuçları gerçeği ortaya çıkardı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Hastaneden erken ayrıldı, hafızasını kaybetti! Tetkik sonuçları gerçeği ortaya çıkardı

Eskişehir'de yürüdüğü esnada düşerek yaralanan S.Ş., kaldırıldığı hastaneden tetkik sonuçlarını beklemeden ayrıldı. Yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen şahıs, evinde hafıza kaybı yaşarken bulunarak yeniden hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de yolda yürüdüğü sırada düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastaneden tetkik sonuçlarını beklemeden ayrılan şahsın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Hafıza kaybı yaşadığı tespit edilen S.Ş., ekipler tarafından yeniden hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olay, dün gece Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bulvar üzerinde yürüdüğü esnada düşerek yaralanan S.Ş. isimli erkek şahıs, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekipleri adrese sevk edildi. (Fotoğraf: İHA)Sağlık ekipleri adrese sevk edildi. (Fotoğraf: İHA)

TETKİK SONUÇLARINI BEKLEMEDEN HASTANEDEN AYRILDI

Tedavisi sırasında tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan S.Ş.'nin yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Hastanede yapılan aramalarda kendisine ulaşılamayan şahsın durumu polis ekiplerine bildirildi.

Yeniden hastaneye kaldırıldı (Fotoğraf: İHA)Yeniden hastaneye kaldırıldı (Fotoğraf: İHA)

EVİNDE HAFIZA KAYBI YAŞARKEN BULUNDU

Polis ekipleri ve sağlık görevlileri, S.Ş.'nin İstiklal Mahallesi Selim Sokak'taki ikametine yönlendirildi.

Adresinde hafıza kaybı yaşadığı belirlenen S.Ş., sağlık ekiplerince ambulansla yeniden Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı şahsın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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