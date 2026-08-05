Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil sırasında halsizlik, baş dönmesi ve güneş çarpması şikayetiyle özel bir hastanenin acil servisine başvuran İsviçre vatandaşı iki genç kız, uygulanan muayene, kan tahlili ve serum için toplam bin 293 euro (yaklaşık 71 bin TL) fatura çıkarılınca konuyu Sağlık Bakanlığı ve CİMER'e taşıdı.

İsviçre'de yaşayan Fatma Dilek Kırkbunar ile İsviçre vatandaşı arkadaşı Morena Marie Opprecht, Alanya'da tatil yaparken 29 Temmuz günü saat 23.50'de halsizlik, bulantı ve güneş çarpması şikayetleriyle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. Her iki hastaya da acil servis muayenesi, serum tedavisi, rutin kan tahlilleri ve ilaç uygulaması yapıldı. Aynı gece taburcu edilen iki hasta adına ayrı ayrı 646,72 euro (yaklaşık 35 bin 500 TL) olmak üzere toplam bin 293 euro (yaklaşık 71 bin TL) tutarında fatura düzenlendi. İki hasta hastane yönetimine yazılı itirazda bulunurken, ücretlendirmenin normal olduğu söylendi. Ödedikleri paranın fahiş olduğunu iddia eden Kırkbunar ve Opprecht, konuyu Sağlık Bakanlığı ile CİMER'e taşıdı.

"KALSANIZ DAHA İYİ OLUR"

Fatma Dilek Kırkbunar, "Biz arkadaşımla birlikte kaldığımız otelde rahatsızlandık. Sağlık durumumuz iyi değildi. Alanya'da tatil yapıyorduk. En yakın hastaneye gittik, acile giriş yaptık. Kayıt yapıldı. Bizden sigorta kartımız istendi. Kayıt sırasında kişi başı 210 euro (muayene ücreti) aldılar. Sonrasında kan alındı. Kan alma sırasında, 'Burada kalsanız daha iyi olur. Size sadece serum takılacak' dediler. Kan alındıktan sonra tekrar kayıt yerine gittik. Orada tekrar ödeme istediler. Ben ödemenin sebebini sorduğumda ilk ödemenin kayıt parası olduğu söylendi. İkinci ödemeyi ise serum için aldılar. İsviçreli arkadaşım da bunun İsviçre'ye göre bile çok pahalı olduğunu söyledi. Arkadaşımla tatile gelmiştik, mağdur olduk ve gerekli yerlere başvurularımızı yaptık" dedi.

Konuyla alakalı hastaneden yapılan yazılı açıklamada ise, Türk Tabipleri Birliğinin Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) tarifesinin kullanıldığı bildirildi.