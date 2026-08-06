Sahte vatandaşlık şebekesinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

GERÇEĞE AYKIRI PARA HAREKETLERİ

Bakan Gürlek, soruşturmada yaklaşık 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadığının, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğunun tespit edildiğini belirtti. Açıklamaya göre, bu yöntemle 687 kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı belirlendi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 7 şirkete el konularak kayyum atandı. Ayrıca 1045 gayrimenkul, Bodrum'daki bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ve 10 banka hesabına el konuldu.

PARA PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN DÖNDÜ

Soruşturma dosyasında MASAK analizleri doğrultusunda para hareketlerinin incelendiği, para trafiğinde kullanıldığı değerlendirilen paravan şirketlerin belirlendiği aktarıldı.

Babacan İnşaat ve B Group A.Ş. isimli şirketlerin aynı yöntemlerle muvazaalı taşınmaz edinimi ve vatandaşlık işlemleri gerçekleştirdiğine ilişkin bulgulara ulaşıldığı ancak önceki soruşturmanın gizliliği nedeniyle o dönemde adli işlem yapılmadığı aktarıldı.