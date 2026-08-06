Sahte vatandaşlık şebekesinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
Sahte ekspertiz raporlarıyla düşük değerli taşınmazları yüksek bedelli göstererek yabancılara usulsüz Türk vatandaşlığı sağladığı öne sürülen şebekeye yönelik soruşturmada dikkat çeken WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda tapu devirleri ve para trafiğinin planlandığı mesajlar dikkat çekti.
Sahte ekspertiz raporlarıyla düşük bedelli gayrimenkulleri yüksek değerli göstererek yabancı uyruklu kişilere usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, bunlardan 72'sinin yakalandığını açıkladı.
GERÇEĞE AYKIRI PARA HAREKETLERİ
Bakan Gürlek, soruşturmada yaklaşık 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadığının, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğunun tespit edildiğini belirtti. Açıklamaya göre, bu yöntemle 687 kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı belirlendi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında 7 şirkete el konularak kayyum atandı. Ayrıca 1045 gayrimenkul, Bodrum'daki bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ve 10 banka hesabına el konuldu.
PARA PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN DÖNDÜ
Soruşturma dosyasında MASAK analizleri doğrultusunda para hareketlerinin incelendiği, para trafiğinde kullanıldığı değerlendirilen paravan şirketlerin belirlendiği aktarıldı.
Babacan İnşaat ve B Group A.Ş. isimli şirketlerin aynı yöntemlerle muvazaalı taşınmaz edinimi ve vatandaşlık işlemleri gerçekleştirdiğine ilişkin bulgulara ulaşıldığı ancak önceki soruşturmanın gizliliği nedeniyle o dönemde adli işlem yapılmadığı aktarıldı.
KİŞİ BAŞI 50 BİN DOLAR İDDİASI
MASAK analizlerine göre, yabancı uyruklu kişilerden kişi başına ortalama 50 bin dolar karşılığında yasa dışı vatandaşlık işlemi gerçekleştirildiği değerlendirildi.
Bilirkişi raporunda örgütün çalışma yöntemi ve organizasyon yapısının belirlendiği, usulsüz işlemler nedeniyle 51 milyon 600 bin dolar tutarında kamu zararı oluştuğunun tespit edildiği ifade edildi.
WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma dosyasına giren dijital materyaller arasında, örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Uğur Gültekin ile örgüt lideri olduğu iddia edilen İbrahim Halil Babacan arasında geçtiği belirtilen WhatsApp yazışmaları da yer aldı.
TAPU DEVRİNDEN BANKA TRANSFERLERİNE...
Dosyadaki yazışmalarda, düşük bedelli taşınmazların yüksek bedelli gösterilmesine ilişkin olduğu öne sürülen işlemler, tapu devri, banka transferleri ve para hareketlerine dair mesajlaşmalar ile çeşitli banka dekontları ve işlem belgelerinin paylaşıldığı görüldü.
"800 BİN TL ALIYORUZ AMA 1 MİLYON TL GÖSTERECEĞİZ"
Soruşturma dosyasındaki ekran görüntülerinde yer alan yazışmalarda, satışı gerçekleştirilen bir taşınmazın gerçek bedeli ile resmi işlemlerde gösterilecek tutar arasında fark oluşturulmasının konuşulduğu görülüyor.
27 Eylül 2021 tarihli olduğu belirtilen mesajlarda şu ifadeler yer alıyor:
"800 bin TL'ye alıyoruz ama 1 milyon TL göstereceğiz."