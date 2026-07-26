Narkotikten zehir tacirlerine darbe! 5 bin 180 hap ele geçirildi

Kırıkkale'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 bin 180 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Üzerlerinde ve araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında T.K. ve S.A.'nın üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 5 bin 180 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.K. ve S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.