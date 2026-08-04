Afyon'da zehir tacirine narkotik darbesi! 5 kilo sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, şüpheli S.Ç.'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 5 kilogram sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonla zehir tacirlerine bir darbe daha vurulurken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.