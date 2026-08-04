Afyon'da zehir tacirine narkotik darbesi! 5 kilo sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi
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Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, şüpheli S.Ç.'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 5 kilogram sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonla zehir tacirlerine bir darbe daha vurulurken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli hareketleri üzerine durdurdukları S.Ç.'yi takibe aldı.
5 KİLOGRAM ZEHİR HAMMADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 5 kilogram sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen maddeye incelenmek üzere el konuldu.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.