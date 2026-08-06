Konya'da freni boşalan TIR dehşeti: 1 ölü, 9 yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen TIR, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Karşı şeride geçen TIR'ın 4 araca çarptığı kazada Baki Türk hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı ilçe girişinde meydana geldi. Konya yönüne ilerleyen 42 AVB 053 plakalı TIR'ın, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada iddiaya göre freni boşaldı.

KONTROLDEN ÇIKAN TIR KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR, kontrolden çıkarak karşı yöne geçti. TIR, trafik ışıklarında bekleyen 42 UF 123 ve 80 HE 804 plakalı otomobiller ile 42 RL 127 plakalı hafif ticari araca ve 41 AOP 723 plakalı TIR'a çarptı. Kazada Baki Türk hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine götürüldü.