Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüştü! Gündem Çerçeve Yasa
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kritik güvenlik ve siyaset zirvelerine ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Külliye'deki zirvenin ana gündem maddesi TBMM'ye gelen "Çerçeve Yasa" teklifi oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan kritik MGK öncesinde Külliye'de sürpriz bir zirve gerçekleşti.
MGK ÖNCESİ CUMHUR ZİRVESİ
Kritik MGK toplantısı öncesinde ise Ankara'da önemli bir diplomasi trafiği yaşandı. Başkan Erdoğan, MGK öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 45 dakika sürerken basına kapalı gerçekleşti.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.
Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir" ifadelerini kullanmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLİ BİRLİK MESAJI
Başkan Erdoğan, sürece dair kararlılığını ve Cumhur İttifakı'nın bu noktadaki ortak duruşunu güçlü mesajlarla vurguladı. Terörün tasfiyesi ve toplumsal bütünleşme konusundaki kararlılığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum." sözleriyle milli dayanışma vurgusu yaptı.