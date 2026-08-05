İlk imzayı Bahçeli attı! Çerçeve yasanın adı belli oldu: Bugün TBMM Başkanlığına sunulacak
Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adı verilen teklif, TBMM'de imzaya açıldı. Teklife ilk imzayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli atarken, İletişim Başkanı Burhanettin Duran süreci "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım" olarak değerlendirdi. Çerçeve Yasa Teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunulacak, Cuma günü Adalet Komisyonunda görüşülecek.
Terörsüz Türkiye sürecinde hukuki zemini oluşturacak çerçeve yasa teklifinde yeni gelişme yaşandı. Süreç kapsamında hazırlanan yasa teklifinin adı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olarak belirlendi.
İLK İMZAYI BAHÇELİ ATTI
Terörsüz Türkiye sürecine en başından beri destek veren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, süreç kapsamında hazırlanarak imzaya açılan çerçeve yasa teklifine imza attı.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkanlığına gelerek Bahçeli'nin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve kendisinin imzalarını teslim etti.
Gün içerisinde diğer MHP milletvekillerinin de kanun teklifine imza atması bekleniyor.
İMZA SÜRECİ
Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak "Çerçeve Kanun Teklifi" TBMM'de milletvekillerinin imzasına açıldı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de imzaya açılması, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adımdır." ifadelerini kullandı.
Duran, sürecin herhangi bir pazarlığın değil, devletin kararlılığının, milletin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Öncelik, terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.
KURTULMUŞ İMZAYI ATTI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni imzaladı.