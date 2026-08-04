Türkiye-Fransa Gençlik Değişimi başvuruları başladı: 18-25 yaş için tarihler, şartlar ve ücretsiz program ayrıntıları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye-Fransa Uluslararası Gençlik Değişimi Programı için çevrim içi başvuru süreci açıldı. 18-25 yaş aralığındaki gençlerin katılabileceği programda 20 asil ve 20 yedek isim belirlenecek. Fransa etabı 25-30 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.
Türkiye-Fransa Uluslararası Gençlik Değişimi Programı başvuruları 3 Ağustos 2026'da başladı ve 7 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek. Başvurular yalnızca e-Genç sistemi üzerinden alınacak; e-posta, fiziki evrak veya sistem dışındaki başvurular geçerli sayılmayacak. Programa, ilanda belirtilen yaş, eğitim, dil, temsil, gönüllülük, sağlık ve adli sicil şartlarını taşıyan gençler başvurabilecek.
BAŞVURULAR 7 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Maarif Vakfı iş birliğinde düzenlenen program için başvurular 7 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek.
Adayların başvuru formundaki bütün bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor. E-posta, posta, elden teslim veya farklı bir sistem üzerinden gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
Başvuru işlemleri yalnızca Bakanlığın çevrim içi e-Genç sistemi üzerinden yapılacak.
TÜRK VE FRANSIZ GENÇLER İKİ ETAPTA BULUŞACAK
Program, Türkiye ile Fransa arasındaki gençlik iş birliğini güçlendirmek amacıyla iki aşamalı yürütülecek.
İlk etapta Türkiye'den seçilen gençler 25-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Fransa'da ağırlanacak. İkinci etapta ise Fransız gençler 26-31 Ekim 2026 tarihleri arasında Türkiye'ye gelecek.
Fransa programı, 25 Eylül'de Türkiye'den Strazburg'a yapılacak yolculukla başlayacak ve 30 Eylül'de dönüşle tamamlanacak.
BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI
Programa başvuracak kişilerin ilan edilen yaş, eğitim, yabancı dil ve temsil kriterlerini birlikte karşılaması gerekiyor.
Duyuruda yaş şartı, başvuru tarihi itibarıyla 18-25 yaş arasında olmak şeklinde açıklandı.
Adayların üniversitelerin ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında öğrenci olması ya da bu programlardan mezun bulunması gerekiyor.
Başvuru sahiplerinden asgari düzeyde İngilizce bilgisi de isteniyor. Programa kabul edilen adaylardan yabancı dil düzeylerini gösteren belge talep edilebilecek. Belgesi bulunmayan katılımcılar İngilizce mülakata alınabilecek.
GÖNÜLLÜLÜK VE TEMSİL YETENEĞİ DEĞERLENDİRİLECEK
Başvuru şartları yalnızca yaş ve eğitim kriterleriyle sınırlı değil. Adayların Türkiye'yi uluslararası bir programda temsil edebilecek iletişim ve uyum becerilerine sahip olması bekleniyor.
Sportif, kültürel veya sosyal etkinliklere aktif katılım da değerlendirme ölçütleri arasında bulunuyor.
Gençlik merkezleri veya sivil toplum kuruluşlarında gönüllü faaliyetlere katılan adaylar başvurabilecek. Daha önce gönüllülük çalışmasına katılmayanlardan ise program sonrasında bu tür faaliyetlerde yer alacaklarına ilişkin taahhüt vermeleri istenecek.
Katılımcıların seyahate engel oluşturacak bir sağlık sorununun bulunmaması ve yürürlükteki kanunlara göre herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması gerekiyor.