CANLI YAYIN

Türkiye-Fransa Gençlik Değişimi başvuruları başladı: 18-25 yaş için tarihler, şartlar ve ücretsiz program ayrıntıları açıklandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Türkiye-Fransa Gençlik Değişimi başvuruları başladı: 18-25 yaş için tarihler, şartlar ve ücretsiz program ayrıntıları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye-Fransa Uluslararası Gençlik Değişimi Programı için çevrim içi başvuru süreci açıldı. 18-25 yaş aralığındaki gençlerin katılabileceği programda 20 asil ve 20 yedek isim belirlenecek. Fransa etabı 25-30 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

Türkiye-Fransa Uluslararası Gençlik Değişimi Programı başvuruları 3 Ağustos 2026'da başladı ve 7 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek. Başvurular yalnızca e-Genç sistemi üzerinden alınacak; e-posta, fiziki evrak veya sistem dışındaki başvurular geçerli sayılmayacak. Programa, ilanda belirtilen yaş, eğitim, dil, temsil, gönüllülük, sağlık ve adli sicil şartlarını taşıyan gençler başvurabilecek.

Türkiye-Fransa Uluslararası Gençlik Değişimi Programı için başvurular 3 Ağustos 2026’da başladı. (Görseller: GSB, A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)Türkiye-Fransa Uluslararası Gençlik Değişimi Programı için başvurular 3 Ağustos 2026’da başladı. (Görseller: GSB, A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

BAŞVURULAR 7 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Maarif Vakfı iş birliğinde düzenlenen program için başvurular 7 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek.

Adayların başvuru formundaki bütün bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor. E-posta, posta, elden teslim veya farklı bir sistem üzerinden gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuru işlemleri yalnızca Bakanlığın çevrim içi e-Genç sistemi üzerinden yapılacak.

TÜRK VE FRANSIZ GENÇLER İKİ ETAPTA BULUŞACAK

Program, Türkiye ile Fransa arasındaki gençlik iş birliğini güçlendirmek amacıyla iki aşamalı yürütülecek.

İlk etapta Türkiye'den seçilen gençler 25-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Fransa'da ağırlanacak. İkinci etapta ise Fransız gençler 26-31 Ekim 2026 tarihleri arasında Türkiye'ye gelecek.

Fransa programı, 25 Eylül'de Türkiye'den Strazburg'a yapılacak yolculukla başlayacak ve 30 Eylül'de dönüşle tamamlanacak.

Başvuru süreci 7 Ağustos 2026 saat 23.59’da sona erecek ve işlemler yalnızca e-Genç sistemi üzerinden yapılacak.Başvuru süreci 7 Ağustos 2026 saat 23.59’da sona erecek ve işlemler yalnızca e-Genç sistemi üzerinden yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Programa başvuracak kişilerin ilan edilen yaş, eğitim, yabancı dil ve temsil kriterlerini birlikte karşılaması gerekiyor.

Duyuruda yaş şartı, başvuru tarihi itibarıyla 18-25 yaş arasında olmak şeklinde açıklandı.

Adayların üniversitelerin ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında öğrenci olması ya da bu programlardan mezun bulunması gerekiyor.

Başvuru sahiplerinden asgari düzeyde İngilizce bilgisi de isteniyor. Programa kabul edilen adaylardan yabancı dil düzeylerini gösteren belge talep edilebilecek. Belgesi bulunmayan katılımcılar İngilizce mülakata alınabilecek.

GÖNÜLLÜLÜK VE TEMSİL YETENEĞİ DEĞERLENDİRİLECEK

Başvuru şartları yalnızca yaş ve eğitim kriterleriyle sınırlı değil. Adayların Türkiye'yi uluslararası bir programda temsil edebilecek iletişim ve uyum becerilerine sahip olması bekleniyor.

Sportif, kültürel veya sosyal etkinliklere aktif katılım da değerlendirme ölçütleri arasında bulunuyor.

Gençlik merkezleri veya sivil toplum kuruluşlarında gönüllü faaliyetlere katılan adaylar başvurabilecek. Daha önce gönüllülük çalışmasına katılmayanlardan ise program sonrasında bu tür faaliyetlerde yer alacaklarına ilişkin taahhüt vermeleri istenecek.

Katılımcıların seyahate engel oluşturacak bir sağlık sorununun bulunmaması ve yürürlükteki kanunlara göre herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması gerekiyor.

Programa 18-25 yaş aralığındaki üniversite öğrencileri ile ön lisans, lisans veya lisansüstü mezunları başvurabilecek.Programa 18-25 yaş aralığındaki üniversite öğrencileri ile ön lisans, lisans veya lisansüstü mezunları başvurabilecek.

20 ASİL VE 20 YEDEK KATILIMCI SEÇİLECEK

Başvurusunu eksiksiz tamamlayan gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek.

Değerlendirme sonucunda Fransa etabına katılmak üzere 20 asil ve 20 yedek katılımcı belirlenecek.

Başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih duyurulmadı. Sonuçlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Komisyon değerlendirmesi sonucunda 20 asil ve 20 yedek katılımcı belirlenecek.Komisyon değerlendirmesi sonucunda 20 asil ve 20 yedek katılımcı belirlenecek.

FRANSA'DA HANGİ YERLER ZİYARET EDİLECEK?

Program kapsamında gençler Strazburg ve Colmar'daki tarihi, kültürel ve kurumsal alanları ziyaret edecek.

Program akışında Avrupa Parlamentosu, Kleber Meydanı, Notre-Dame Katedrali, Vauban Barajı, Kapalı Köprüler, Grande İle ve Rohan Sarayı gibi noktalar bulunuyor.

Colmar Eski Şehir Merkezi, Küçük Venedik, Kapalı Çarşı ile Oyuncak ve Tren Müzesi de ziyaret programında yer alıyor. Katılımcıların Kaysersberg ve Eguisheim gibi Orta Çağ yerleşimlerini de görmesi planlanıyor.

PROGRAM İÇİN KATILIM ÜCRETİ ALINMAYACAK

Türkiye-Fransa Gençlik Değişimi Programı için katılımcılardan herhangi bir başvuru veya katılım ücreti alınmayacak.

Türkiye-Fransa ve Fransa-Türkiye uçak biletleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından temin edilecek.

Fransa etabı 25-30 Eylül 2026’da, Türkiye etabı ise 26-31 Ekim 2026’da gerçekleştirilecek.Fransa etabı 25-30 Eylül 2026’da, Türkiye etabı ise 26-31 Ekim 2026’da gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE-FRANSA GENÇLİK DEĞİŞİMİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Türkiye-Fransa Gençlik Değişimi için pasaport gerekiyor mu?
Programa kabul edilen katılımcıların geçerli bir pasaporta sahip olması gerekiyor. Pasaportu bulunmayanlardan bir hafta içinde gri pasaport çıkarmaları istenecek.
Türkiye-Fransa Gençlik Değişimi programı ücretli mi?
Program için katılımcılardan ücret alınmayacak. Ana seyahat masrafları Bakanlık tarafından karşılanırken pasaport çıkarma gideri katılımcıya ait olacak.
Programa seçildikten sonra katılım hakkımdan vazgeçebilir miyim?
Program başlamadan önce yazılı iptal talebi ile katılımdan vazgeçilebilir. Program başladıktan sonra ise mücbir sebep dışında ayrılma talebi kabul edilmez; Bakanlık onayı olmadan programı bırakan katılımcıdan yapılan tüm harcamaların iadesi istenir.
Program tarihlerinde üniversiteden izinli sayılır mıyım?
Bakanlık, katılımcıların izinli sayılması için üniversitelere resmi yazı göndermez. Öğrencilerin gerekli izinleri kendi üniversitelerinden şahsen alması gerekir.
Programa kabul edilirsem hangi belgeleri sunmam gerekir?
Programa seçilen katılımcılardan öğrenci belgesi veya diploma, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil belgesi ve talep edilen diğer evraklar elektronik ortamda istenir.
Türkiye-Fransa Gençlik Değişimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sonuçların açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Seçim sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanacak.

Terörsüz Türkiye'de sona doğru! İlk imzayı Bahçeli attı: Çerçeve yasanın adı belli oldu
Sonraki haber
Terörsüz Türkiye'de sona doğru! İlk imzayı Bahçeli attı: Çerçeve yasanın adı belli oldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın