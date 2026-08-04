Başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih duyurulmadı. Sonuçlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Değerlendirme sonucunda Fransa etabına katılmak üzere 20 asil ve 20 yedek katılımcı belirlenecek.

Başvurusunu eksiksiz tamamlayan gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek.

Programa 18-25 yaş aralığındaki üniversite öğrencileri ile ön lisans, lisans veya lisansüstü mezunları başvurabilecek.

Komisyon değerlendirmesi sonucunda 20 asil ve 20 yedek katılımcı belirlenecek.

FRANSA'DA HANGİ YERLER ZİYARET EDİLECEK?

Program kapsamında gençler Strazburg ve Colmar'daki tarihi, kültürel ve kurumsal alanları ziyaret edecek.

Program akışında Avrupa Parlamentosu, Kleber Meydanı, Notre-Dame Katedrali, Vauban Barajı, Kapalı Köprüler, Grande İle ve Rohan Sarayı gibi noktalar bulunuyor.

Colmar Eski Şehir Merkezi, Küçük Venedik, Kapalı Çarşı ile Oyuncak ve Tren Müzesi de ziyaret programında yer alıyor. Katılımcıların Kaysersberg ve Eguisheim gibi Orta Çağ yerleşimlerini de görmesi planlanıyor.

PROGRAM İÇİN KATILIM ÜCRETİ ALINMAYACAK

Türkiye-Fransa Gençlik Değişimi Programı için katılımcılardan herhangi bir başvuru veya katılım ücreti alınmayacak.

Türkiye-Fransa ve Fransa-Türkiye uçak biletleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından temin edilecek.