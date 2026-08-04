İrtikap suçu nedir? Hangi durumlarda oluşur, cezası ne kadar?

Kamu görevlisinin görevinden doğan yetkiyi kullanarak vatandaşı baskı altına alması, kandırması ya da kişinin hatasından yararlanarak menfaat sağlaması irtikap suçunu oluşturabiliyor.

Son dönemde kamuoyunda sıkça gündeme gelen "irtikap" kavramı, birçok kişi tarafından rüşvet veya görevi kötüye kullanma suçu ile karıştırılıyor. Oysa Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir suç olarak düzenlenen irtikap, yalnızca kamu görevlileri tarafından işlenebilen ve kamu idaresine duyulan güveni doğrudan zedeleyen suçlar arasında yer alıyor.

İrtikap suçu yalnızca kamu görevlileri tarafından işlenebiliyor. (A Haber Grafik Ekibi) İRTİKAP NE DEMEK? İrtikap, kamu görevlisinin görevinden kaynaklanan yetki, nüfuz veya güveni kötüye kullanarak bir kişiden haksız menfaat sağlaması ya da menfaat vaat ettirmesi anlamına geliyor. Türk Ceza Kanunu'nun 250. maddesinde düzenlenen bu suçta, mağdurun iradesi kamu görevlisinin baskısı, hilesi veya görevin sağladığı etki nedeniyle yönlendiriliyor. Bu yönüyle irtikap, kamu görevlisinin tek taraflı davranışıyla oluşan suçlar arasında yer alıyor.