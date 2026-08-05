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Çanakkale Ezine'deki orman yangını kontrol altına alındı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Çanakkale Ezine'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Gökçebayır köyü yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gökçebayır köyü yakınındaki Kızılçeşmeler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Ekipler, yangına hava araçları ve kara ekipleriyle müdahale etti. Çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının yeniden büyümemesi için bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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