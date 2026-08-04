Manisa'da yumurta üretim tesisinde yangın! Küle döndü milyonlarca TL'lik zarar oluştu

Kısa sürede büyüyen alevler tesisin büyük bölümünü sararken, olay yerine Turgutlu'nun yanı sıra Salihli, Ahmetli ve Manisa merkezden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı ile Akköy mahalleleri arasında faaliyet gösteren DLBA yumurta üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Fotoğraf-İHA

MİLYONLARCA TL'LİK ZARAR

Ekiplerin uzun süren yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 8 dönümlük alan üzerinde bulunan tesiste çıkan yangın nedeniyle işletmede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İlk belirlemelere göre zararın milyonlarca lirayı bulduğu öğrenildi.

Yangın sırasında tesiste bir üretim olmadığı için herhangi bir çalışanın da bulunmadığı öğrenilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.