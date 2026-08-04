Manisa'da yumurta üretim tesisinde yangın! Küle döndü milyonlarca TL'lik zarar oluştu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir yumurta üretim tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında tesis kullanılamaz hale gelirken, milyonlarca liralık zarar oluştu. Olay sırasında tesiste herhangi bir çalışanın ve tavuğun olmadığı öğrenildi.
Yangın, Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı ile Akköy mahalleleri arasında faaliyet gösteren DLBA yumurta üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tesisin büyük bölümünü sararken, olay yerine Turgutlu'nun yanı sıra Salihli, Ahmetli ve Manisa merkezden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
MİLYONLARCA TL'LİK ZARAR
Ekiplerin uzun süren yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 8 dönümlük alan üzerinde bulunan tesiste çıkan yangın nedeniyle işletmede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
İlk belirlemelere göre zararın milyonlarca lirayı bulduğu öğrenildi.
Yangın sırasında tesiste bir üretim olmadığı için herhangi bir çalışanın da bulunmadığı öğrenilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.