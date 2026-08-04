Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yangında 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, annesi ile 2 yaşındaki kardeşi yaralandı. Yaralı küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, aileyi kurtarmak için eve giren bir kişi de yaralandı.

Yangın, Şahinbey ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan yabancı uyruklu anne ile iki çocuğu alevlerin arasında kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevredeki vatandaşların evden çıkardığı anne ve çocuklara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Aileyi kurtarmak amacıyla eve giren bir kişi de yaralandı.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 yaşındaki Yezen El Cesim, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Yangında yaralanan 2 yaşındaki kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Yezen El Cesim'in cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.