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MİT’in teknolojik gücü FETÖ'cü hainin maskesini düşürdü! Yüz tanıma sistemi nasıl işliyor?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MİT’in teknolojik gücü FETÖ'cü hainin maskesini düşürdü! Yüz tanıma sistemi nasıl işliyor?

15 Temmuz'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer aldığı belirtilen Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından MİT'in yerli ve milli yüz tanıma teknolojisi yeniden gündeme geldi. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında biyometrik veri analizi, yapay zeka ve derin öğrenme destekli sistemlerin çalışma prensibini anlatarak, teknolojinin terörle mücadelede kritik rol oynadığını değerlendirdi.

15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer aldığı belirtilen Burkay Karatepe'nin yakalanması, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) geliştirdiği yerli ve milli yüz tanıma teknolojisini bir kez daha gündeme taşıdı.

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Sahte kimlikler ve kılık değişiklikleriyle izini kaybettirmeye çalışan terör örgütü mensuplarının biyometrik veri analizi, yapay zeka ve derin öğrenme destekli sistemlerle tespit edildiğini belirten Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında yüz tanıma sistemlerinin teknolojik altyapısını, çalışma prensibini ve Türkiye'nin milli güvenliği açısından taşıdığı stratejik önemi anlattı.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

Biyometrik verilerin korunmasının önemine değinen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Biyometrik veri konusunun ne kadar önemli olduğunu defaatle anlatıyorduk. Yabancı sosyal medya mecraları ve yapay zeka uygulamalarından ziyade yerli uygulamaların son derece önemli olduğu, verilerimizin güvende kalması için Türkiye'deki yerli ve milli platformların tercih edilmesi gerektiğinin ne kadar önemli olduğu aslında bu MİT'in yüz tanıma sistemi ve başarısıyla açık ve net bir şekilde ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

DERİN ÖĞRENME İLE NOKTA ATIŞI

Sistemin çalışma prensiplerini detaylandıran Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Burada yüzün biyometrik verileri önce analiz ediliyor. Dijital ortamda toplanan o şahıs kimse, yakalanan kişinin önceki fotoğrafları, görselleri dijital ortamda taranıyor. Bırakmış olduğu dijital ayak izleri, MOBESE kameraları, güvenlik kameraları; buradan alınan görüntüler direkt olarak havuzda birleştirilmiş oluyor. Bundan sonraki süreçte derin öğrenme devreye giriyor." sözleriyle teknolojinin kapsamını aktardı.

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Analiz sürecindeki milimetrik detaylara vurgu yapan Kırık, "Burada özellikle şuna bakıyor; yüz hizalaması. Yani gözü burada milimetrik bir şekilde, burnu burada, ağız bölgesi bu şekilde... Ancak sakal uzatırsa nasıl olabilir, bıyık bırakırsa nasıl olabilir; bunların hepsi biyometrik açılımlarla analiz ediliyor. Yapay zeka ile birlikte test süreci devreye giriyor. Saç uzatırsa, sakal-bıyık bırakırsa ne kadar ve ne şekilde türlü versiyonları sisteme makine öğrenmesi ve derin öğrenme aracılığıyla giriliyor." dedi.

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VERİ SAVAŞLARI VE MİLLİ GÜVENLİK
Sistemin hata payının düşüklüğüne ve operasyonel başarısına değinen Prof. Dr. Ali Murat Kırık şöyle devam etti:

Bu tür sistemlerde hiçbir zaman yüzde 100 doğruluk elde edilemez. Ancak bu şahsın yüzde 77 oranında doğru eşleştirilmesi bile MİT'in bu operasyonda önemli bir başarıya imza attığını gösteriyor. Kameralar aracılığıyla şahsın hangi yoldan geçtiği, nerede görüldüğüne dair bilgiler otomatik olarak MİT'in havuzuna düşüyor. Konum ve lokasyon bilgisi de tespit edildiği için günün sonunda tabiri caizse yakayı ele vermiş oluyor.

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"DEVLET ZAMANINI BEKLER"

Sosyal medya ve dijital mecraların milli güvenlik penceresinden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Artık istihbarat dijital ortamda. Bu sistemler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Lütfen insanlar biraz bu açıyla baksınlar; bizim güvenliğimiz için yapılan sistemler bunlar. İnanın burnun gözle olan hizalaması, milimetrik analizleri, ağzın türlü versiyonları, hepsi analiz ediliyor ve bu sayede tespit ediliyor. Kimse 'ben yaptım, devletime hainlik yaptım, yanıma kâr kaldı' demesin. Devlet zamanını bekler, zamanı geldiğinde düğmeye basar gereğini yapar." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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