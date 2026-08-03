MİT’in teknolojik gücü FETÖ'cü hainin maskesini düşürdü! Yüz tanıma sistemi nasıl işliyor?

15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer aldığı belirtilen Burkay Karatepe'nin yakalanması, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) geliştirdiği yerli ve milli yüz tanıma teknolojisini bir kez daha gündeme taşıdı.

Biyometrik verilerin korunmasının önemine değinen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Biyometrik veri konusunun ne kadar önemli olduğunu defaatle anlatıyorduk. Yabancı sosyal medya mecraları ve yapay zeka uygulamalarından ziyade yerli uygulamaların son derece önemli olduğu, verilerimizin güvende kalması için Türkiye'deki yerli ve milli platformların tercih edilmesi gerektiğinin ne kadar önemli olduğu aslında bu MİT'in yüz tanıma sistemi ve başarısıyla açık ve net bir şekilde ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf-A Haber

DERİN ÖĞRENME İLE NOKTA ATIŞI

Sistemin çalışma prensiplerini detaylandıran Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Burada yüzün biyometrik verileri önce analiz ediliyor. Dijital ortamda toplanan o şahıs kimse, yakalanan kişinin önceki fotoğrafları, görselleri dijital ortamda taranıyor. Bırakmış olduğu dijital ayak izleri, MOBESE kameraları, güvenlik kameraları; buradan alınan görüntüler direkt olarak havuzda birleştirilmiş oluyor. Bundan sonraki süreçte derin öğrenme devreye giriyor." sözleriyle teknolojinin kapsamını aktardı.

Analiz sürecindeki milimetrik detaylara vurgu yapan Kırık, "Burada özellikle şuna bakıyor; yüz hizalaması. Yani gözü burada milimetrik bir şekilde, burnu burada, ağız bölgesi bu şekilde... Ancak sakal uzatırsa nasıl olabilir, bıyık bırakırsa nasıl olabilir; bunların hepsi biyometrik açılımlarla analiz ediliyor. Yapay zeka ile birlikte test süreci devreye giriyor. Saç uzatırsa, sakal-bıyık bırakırsa ne kadar ve ne şekilde türlü versiyonları sisteme makine öğrenmesi ve derin öğrenme aracılığıyla giriliyor." dedi.