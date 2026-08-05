Bakan Fidan Amman'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan toplantısına katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'daki temasları kapsamında Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Fidan'ın kentteki diplomatik görüşmeleri devam ediyor.
Ürdün'ün başkenti Amman'da temaslarını sürdüren Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı'nın ardından Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yer aldı.
FİDAN'IN AMMAN TEMASLARI SÜRÜYOR
Bakan Hakan Fidan'ın Amman'daki diplomatik temasları kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
Fidan'ın temasları çerçevesinde Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.