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Bakan Fidan Amman'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan toplantısına katıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Bakan Fidan Amman'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'daki temasları kapsamında Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Fidan'ın kentteki diplomatik görüşmeleri devam ediyor.

Ürdün'ün başkenti Amman'da temaslarını sürdüren Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı'nın ardından Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yer aldı.

BAKAN FİDAN, TÜRKİYE-MISIR-PAKİSTAN-SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI'NA KATILDI (Foto: AA) BAKAN FİDAN, TÜRKİYE-MISIR-PAKİSTAN-SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI'NA KATILDI (Foto: AA)

FİDAN'IN AMMAN TEMASLARI SÜRÜYOR
Bakan Hakan Fidan'ın Amman'daki diplomatik temasları kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Fidan'ın temasları çerçevesinde Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

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