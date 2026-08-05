BAKAN FİDAN, TÜRKİYE-MISIR-PAKİSTAN-SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI'NA KATILDI (Foto: AA)

FİDAN'IN AMMAN TEMASLARI SÜRÜYOR

Bakan Hakan Fidan'ın Amman'daki diplomatik temasları kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Fidan'ın temasları çerçevesinde Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.