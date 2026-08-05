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Dijital terör ve dezenformasyona geçit yok!

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Dijital terör ve dezenformasyona geçit yok!

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen dijital çalışmalar kapsamında, dezenformasyon yaptığı belirtilen 11 sosyal medya hesabına İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğince erişim engeli getirildi.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital çalışmalar devam ediyor. Muhalif maskesi adı altında algı yaparak dezenformasyon yayan 11 sosyal medya hesabına İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğince, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca erişim engeli getirildi. Söz konusu hesapların ayrıca İmamoğlu Suç Örgütü'nün propagandasını yaptıkları ve sürekli devam eden yargı süreçlerini hedef aldıkları da öğrenildi.

Dijital terör ve dezenformasyona geçit yok! - 1

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