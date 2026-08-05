AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Gündem: Terörsüz Türkiye

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde toplandı. Bu kapsamda toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu Teklifi" masaya yatırılacak.