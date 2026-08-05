AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Gündem: Terörsüz Türkiye
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde toplandı. Bu kapsamda toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu Teklifi" masaya yatırılacak.
AK Parti MKYK toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde saat 14.45'te başladı.
TBMM PARTİ GRUBU ÇALIŞMALARI MASADA
Toplantıda Teşkilat Başkanlığı ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından sunum yapılacağı, ayrıca TBMM Parti Grubu çalışmaları ve TBMM gündeminin değerlendirileceği öğrenildi.
GÜNDEM: ÇERÇEVE YASA TEKLİFİ
Bu kapsamda toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu Teklifi" masaya yatırılacak.