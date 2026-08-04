Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a veda ziyareti

25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise emekliye sevk edildi.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK MESAJ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askerî Şûra toplantısının ardından sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Erdoğan, paylaşımında, "Bugün gerçekleştirdiğimiz Yüksek Askerî Şûrada aldığımız kararlar ülkemiz, milletimiz ve kahraman ordumuz için hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı. Paylaşımda, YAŞ kararlarını imzaladığı anlara ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

TERFİ VE GÖREV SÜRELERİ

30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süreleri bir yıl, 530 albayın görev süreleri ise iki yıl süreyle uzatıldı. Kararlar neticesinde, halen 328 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos itibarıyla 334'e yükseleceği bildirildi.

ÜST RÜTBELERE YÜKSELEN İSİMLER

Toplantıda alınan kararlar uyarınca bir üst rütbeye yükseltilen bazı isimler şöyle:

Hava Kuvvetleri Komutanlığından, Korgeneral Erdoğan Gür Orgeneralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın Koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Kemal Turan Korgeneralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik Tümgeneralliğe yükseltildi.