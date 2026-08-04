Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan kararlara göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesinde kritik değişikliklere gidildi.

Şura kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl süreyle uzatıldı.



RAFET DALKIRAN KİMDİR?

16 Nisan 1966'da doğan Rafet Dalkıran, 1988'de Hava Harp Okulundan mezun oldu. Hava Harp Akademisini bitirerek kurmay subay oldu. 2008'de hava pilot kurmay albay, 2015'te tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2015-2016 arası Genelkurmay İstihbarat Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı, 2016-2017 arası 5. Ana Jet Üssü Komutanlığı, 2017-2018 arası Hava Harp Okulu Komutanlığı yaptı. 2018'de tümgeneral rütbesine terfi etti ve 2018-2021 arası 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı yaptı. 2021'de korgeneral rütbesine terfi etti ve 2021-2022 arası Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, 2022-2025 arası Türk Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı yaptı. 2025'te orgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına atandı.

TERFİ VE GÖREV SÜRELERİ

30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süreleri bir yıl, 530 albayın görev süreleri ise iki yıl süreyle uzatıldı. Kararlar neticesinde, halen 328 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos itibarıyla 334'e yükseleceği bildirildi.

ÜST RÜTBELERE YÜKSELEN İSİMLER



Toplantıda alınan kararlar uyarınca bir üst rütbeye yükseltilen bazı isimler şöyle:

Hava Kuvvetleri Komutanlığından, Korgeneral Erdoğan Gür Orgeneralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın Koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Kemal Turan Korgeneralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik Tümgeneralliğe yükseltildi.

EMEKLİYE SEVK EDİLENLER

Şura kapsamında 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026 itibarıyla, 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026 itibarıyla emekliye sevk edildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diler; emekliye ayrılacak personele hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN'DAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'NE MESAJ

YAŞ üyeleri, kritik toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, Türk bayrağının bu topraklarda bin yıldır gururla dalgalandığını vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Aziz Atatürk, 2026 yılı YAŞ toplantısı öncesinde bir kez daha huzurlarınızdayız. Malazgirt Zaferi'nden sonra yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklar için can veren tüm kahramanları rahmetle yad ediyoruz. Bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor.

Bölgemizde çatışmaların olduğu bir dönem icra ettiğimiz YAŞ toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Dünyada geçilen zor bir dönemde TSK, milletimizin güven merkezi olarak görevini yapmaktadır."

YAŞ'TA YENİ İSİMLER

Toplantıya, Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, YAŞ üyesi sıfatıyla toplantıya ilk kez katıldı.