Malatya'da gurur tablosu! Çevre Bakanlığı'ndan İkizce paylaşımı: En büyük şantiye artık çiçek bahçesi

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'nin en büyük şantiyesine dönüşen Malatya İkizce, bugün binlerce ailenin yeni yuvası oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tamamlanan afet konutlarını "Burası bir zamanlar Türkiye'nin en büyük şantiyesiydi. Şimdi çiçek bahçesi gibi" notuyla paylaşırken, bölgede inşa edilen 28 bin 289 bağımsız bölüm dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede inşa çalışmalarını yürüttü.

2 YILDA 455 357 BAĞIMSIZ BÖLÜM TESLİM EDİLDİ

Nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar alan inşa edildi.

Deprem bölgesinde 2 yılda 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi.

İKİZCE'DE 28 BİN 289 BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞA EDİLDİ

Malatya'da ise 62 bin 540 konut, 13 bin 32 köy evi, 4 bin 88 iş yeri olmak üzere toplam 79 bin 660 bağımsız bölüm teslim edildi.

Türkiye'nin en büyük şantiyesinin kurulduğu Malatya İkizce'de TOKİ, 28 bin 289 bağımsız bölüm inşa etti.