Terörsüz Türkiye'de sona doğru! Çerçeve Kanun Teklifi'nin adı belli oldu

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu. Buna göre yasaya "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" denilecek.