Terörsüz Türkiye'de sona doğru! Çerçeve Kanun Teklifi'nin adı belli oldu
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Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu. Buna göre yasaya "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" denilecek.
AK Parti, Türkiye'nin terör gündeminden tamamen çıkarılmasını hedefleyen "Terörsüz Türkiye" sürecinin hukuki altyapısı için hazırlanan "Çerçeve Kanun Teklifi"ni milletvekillerinin imzasına açtı. Bugün saat 17.00'ye kadar tamamlanması beklenen imza sürecinin ardından teklifin kısa sürede TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.