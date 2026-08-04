Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yaylacık köyünde yaşayan 40 yaşındaki Mustafa Altıparmak, depremde eşi Şenay Altıparmak'ı kaybetti. Enkazdan henüz bir aylık olan oğlu Ufuk ve o dönem 4 yaşındaki Umut ile birlikte sağ kurtuldu.

Mustafa Altıparmak inşa edilen köy evi ile yeni bir hayata başladı

YENİ KÖY EVİNE YERLEŞTİ

Devlet desteğiyle Gölbaşı ilçesinde inşa edilen yeni köy evine taşınan Mustafa Altıparmak, iki oğlunu da yanına alarak yaşamında yeni bir sayfa açtı. Altıparmak, yeni evleri sayesinde çocuklarıyla yeniden aile düzeni kurduklarını ifade etti.

"DEVLETİMİZ BİZİ YALNIZ BIRAKMADI"

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Mustafa Altıparmak, "Vatanımız, milletimiz ve devletimiz var olsun. Depremzedeler olarak bizi düştüğümüz yerden yeniden ayağa kaldırmayı bildiler. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu süreçte emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Çok zor günler yaşadık. Eşimi ve evimi kaybettim ama çocuklarım için ayakta kaldım. Eşimi kaybettiğimde Ufuk henüz bir aylıktı. Devletimiz hem oğluma sahip çıktı hem de ev sahibi yaptı. Yeni yuvamıza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yeni yuvam sayesinde evlatlarımla yeniden bir aile oldum. Artık konforlu ve sağlam yeni evimize taşındık. İki oğlumu da yanıma aldım. Şimdi tam bir aile olduk. Devletimiz bizi hiçbir zaman bir başımıza bırakmadı. Hem devletimiz hem de milletimiz yanımızda oldu. Depremzedeler devletin desteğiyle yeniden yuvalarına ve umutlarına kavuştu" diye konuştu.