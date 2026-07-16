YÖK'ten depremzede öğrencilere destek! 1 yıl daha uzatıldı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat depremlerinden etkilenen öğrenciler için uygulanan özel öğrencilik hakkının süresini bir yıl daha uzattı. Alınan kararla depremzede öğrencilerin eğitimlerine bulundukları şehirlerde devam edebilmelerine yönelik destek sürdürülürken, mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
YÖK, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilerin yükseköğretime erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürürlüğe koyduğu özel öğrencilik uygulamasının süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı.