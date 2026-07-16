YÖK'ten depremzede öğrencilere destek! 1 yıl daha uzatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat depremlerinden etkilenen öğrenciler için uygulanan özel öğrencilik hakkının süresini bir yıl daha uzattı. Alınan kararla depremzede öğrencilerin eğitimlerine bulundukları şehirlerde devam edebilmelerine yönelik destek sürdürülürken, mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.