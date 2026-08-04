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İzmir’de Menderes Belediyesine şafak operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında olduğu 13 kişi gözaltında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir’de Menderes Belediyesine şafak operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında olduğu 13 kişi gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınırken, henüz yakalanamayan 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MENDERES BELEDİYESİNE OPERASYON

Operasyonda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Belediye binası ile Çiçek'in konutunda arama yapıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında toplam 16 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı, henüz yakalanamayan 3 şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

MENDERES BELEDİYESİ'NE OPERASYON: BAŞKAN ÇİÇEK DAHİL, 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

YEDİ AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında şu suçlamalarla soruşturma yürütülüyor:

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
  • Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma
  • Rüşvet
  • İrtikap
  • Resmî belgede sahtecilik
  • Görevi kötüye kullanma
  • İmar kirliliğine neden olma

Başsavcılık açıklamasında soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

İzmir’de Menderes Belediyesine şafak operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında olduğu 13 kişi gözaltında - 1

BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPOR HAZIRLADI

Soruşturma kapsamında şüphelilere isnat edilen usulsüz eylemlerin belirlenmesi amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Heyet tarafından belediyedeki işlemler ve belgeler üzerinde yapılan incelemenin ardından rapor hazırlandığı bildirildi. Raporda yer alan tespitler doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanları hakkında işlem başlatıldı.

Sıra Ad Soyad Görevi / Unvanı Durumu
1 İlkay ÇİÇEK Belediye Başkanı
2 Rüzgar SÖNMEZ Belediye Başkan Yardımcısı FİRAR
3 Mesut TAŞDEMİR Belediye Başkan Yardımcısı
4 İbrahim YALÇA Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü
5 Durmuş PARIM Belediye Plan ve Proje Müdürü
6 Ömer ERYILMAZ Belediye Yapı Kontrol Müdürü
7 Yaprak UÇAK Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili
8 Emre PALA Belediye Meclis Üyesi
9 Özgür Cem KÖMÜR Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni
10 Ayşen BOĞAZİÇİ YAKUT Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimarı
11 Ferdi HEPYILMAZ Belediye Meclis Üyesi FİRAR
12 Sarper DİKEN Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü FİRAR
13 Hüseyin YILDIZ Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü
14 İsmail PALA Sivil vatandaş
15 Mustafa PALA Sivil vatandaş
16 Ahmet PALA Sivil vatandaş

Hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında şu isimlerin bulunduğu belirtildi:

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek

Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez

Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Taşdemir

İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça

Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım

Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz

Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak

Belediye Meclisi Üyesi Emre Pala

İnşaat teknisyeni Özgür Cem Kömür

Mimar Ayşen Boğaziçi Yakut

Belediye Meclisi Üyesi Ferdi Hepyılmaz

Eski Yapı Kontrol Müdürü Sarper Diken

Eski Yapı Kontrol Müdürü Hüseyin Yıldız

Dosyada ayrıca üç sivil şüphelinin bulunduğu kaydedildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyon sırasında 13 şüpheli gözaltına alınırken Rüzgar Sönmez, Ferdi Hepyılmaz ve Sarper Diken'in yakalanamadığı belirtildi.

Üç şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen materyallerin de incelemeye alındığı öğrenildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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