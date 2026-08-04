İzmir’de Menderes Belediyesine şafak operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında olduğu 13 kişi gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınırken, henüz yakalanamayan 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.