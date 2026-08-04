Yüksek Askeri Şura toplandı! Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir'de önemli mesaj: Bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Şura öncesi YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, "Bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor" ifadelerini kullandı. Toplantıda TSK'daki terfi, atama, emeklilik ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yeni komuta kademesinin şekilleneceği Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
YAŞ üyeleri, kritik toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, Türk bayrağının bu topraklarda bin yıldır gururla dalgalandığını vurguladı.
ERDOĞAN'DAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'NE MESAJ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:
"Aziz Atatürk, 2026 yılı YAŞ toplantısı öncesinde bir kez daha huzurlarınızdayız. Malazgirt Zaferi'nden sonra yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklar için can veren tüm kahramanları rahmetle yad ediyoruz. Bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor.
Bölgemizde çatışmaların olduğu bir dönem icra ettiğimiz YAŞ toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Dünyada geçilen zor bir dönemde TSK, milletimizin güven merkezi olarak görevini yapmaktadır."
KRİTİK DOSYALAR MASADA
Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki YAŞ toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emeklilik ve görev sürelerinin uzatılması gibi konular değerlendirilecek.
Toplantıda, albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personel ile bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek.
Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılabilecek olası görev değişiklikleri de toplantının gündeminde olacak.
YAŞ'TA YENİ İSİMLER
Bu yılki YAŞ toplantısında dikkat çeken başlıklardan biri de bazı üyelerin ilk kez toplantıda yer alması oldu.
Toplantıda Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez YAŞ üyesi olarak yer alıyor.
KOMUTA KADEMESİNDE GÖZLER YENİ KARARLARDA
YAŞ toplantısında komuta kademesine ilişkin dosyalar da ele alınacak.
Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev sürelerine ilişkin kararlar da toplantının gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Olası değişikliklerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Oramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ise Orgeneral Rafet Dalkıran'ın isimleri öne çıkıyor.
TERFİ BEKLEYEN GENERAL VE AMİRALLER
YAŞ toplantısında yalnızca kuvvet komutanlıkları değil, alt kademelerdeki terfi dosyaları da değerlendirilecek.
Albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personel ile mevcut general ve amirallerin bir üst rütbeye terfi süreçleri karara bağlanacak.
Halen korgeneral rütbesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Zorlu Topaloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi durumları da YAŞ gündeminde bulunuyor.
YAŞ kararları, Başkan Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.