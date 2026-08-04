Yüksek Askeri Şura toplandı! Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir'de önemli mesaj: Bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yeni komuta kademesinin şekilleneceği Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

YAŞ üyeleri, kritik toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, Türk bayrağının bu topraklarda bin yıldır gururla dalgalandığını vurguladı.

ERDOĞAN'DAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'NE MESAJ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Aziz Atatürk, 2026 yılı YAŞ toplantısı öncesinde bir kez daha huzurlarınızdayız. Malazgirt Zaferi'nden sonra yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklar için can veren tüm kahramanları rahmetle yad ediyoruz. Bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor.

Bölgemizde çatışmaların olduğu bir dönem icra ettiğimiz YAŞ toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Dünyada geçilen zor bir dönemde TSK, milletimizin güven merkezi olarak görevini yapmaktadır."

KRİTİK DOSYALAR MASADA

Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki YAŞ toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emeklilik ve görev sürelerinin uzatılması gibi konular değerlendirilecek.

Toplantıda, albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personel ile bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek.

Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılabilecek olası görev değişiklikleri de toplantının gündeminde olacak.