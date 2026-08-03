Kırmızı bültenle aranan ve timin yakalanamayan son firari personeli olan Karatepe'nin kent merkezinde kullandığı üç ayrı adres ortaya çıktı. Karatepe'nin yakalandığı hücre evi ile Yarenler Mahallesi'nde kiraladığı iki daireyi Sabah görüntüledi.

BOŞ BİNANIN EN ÜST KATINI HÜCRE EVİNE ÇEVİRMİŞ

Karatepe'nin yakalandığı hücre evinin, Afyonkarahisar kent merkezindeki Dörtyol Mahallesi'nde bulunan İnaz Deprem Evleri'nde olduğu belirlendi.

Firari darbecinin, çok az kişinin yaşadığı binanın en üst katındaki daireyi saklanmak amacıyla kullandığı ortaya çıktı. Dairede yalnızca uyumak için kullanılan bir kanepe bulunduğu, bunun dışında herhangi bir eşyanın olmadığı görüldü.

Evdeki bir poşette ise marketten yeni alınmış, Karatepe'ye yaklaşık 2-3 gün yetecek miktarda yiyecek ve alkol bulundu.