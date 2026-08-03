CANLI YAYIN

"Bukalemun" hainin inine girildi: 10 yıllık firar Afyonkarahisar'daki hücre evinde son buldu! 3 ayrı paravan ev

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
"Bukalemun" hainin inine girildi: 10 yıllık firar Afyonkarahisar'daki hücre evinde son buldu! 3 ayrı paravan ev

15 Temmuz gecesi Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan 37 kişilik timde yer alan ve kırmızı bültenle aranırken 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin kullandığı üç ev görüntülendi. Karatepe'nin kiraladığı iki evi paravan olarak kullandığı, geceleri ise boş bir binadaki hücre evinde kaldığı öğrenildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ mensubu 37 kişilik timde yer alan eski yüzbaşı Burkay Karatepe, 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da yakalandı.

"Bukalemun" hainin inine girildi: 10 yıllık firar Afyonkarahisar'daki hücre evinde son buldu! 3 ayrı paravan ev - 1

Kırmızı bültenle aranan ve timin yakalanamayan son firari personeli olan Karatepe'nin kent merkezinde kullandığı üç ayrı adres ortaya çıktı. Karatepe'nin yakalandığı hücre evi ile Yarenler Mahallesi'nde kiraladığı iki daireyi Sabah görüntüledi.

"Bukalemun" hainin inine girildi: 10 yıllık firar Afyonkarahisar'daki hücre evinde son buldu! 3 ayrı paravan ev - 2

BOŞ BİNANIN EN ÜST KATINI HÜCRE EVİNE ÇEVİRMİŞ

Karatepe'nin yakalandığı hücre evinin, Afyonkarahisar kent merkezindeki Dörtyol Mahallesi'nde bulunan İnaz Deprem Evleri'nde olduğu belirlendi.

Firari darbecinin, çok az kişinin yaşadığı binanın en üst katındaki daireyi saklanmak amacıyla kullandığı ortaya çıktı. Dairede yalnızca uyumak için kullanılan bir kanepe bulunduğu, bunun dışında herhangi bir eşyanın olmadığı görüldü.

Evdeki bir poşette ise marketten yeni alınmış, Karatepe'ye yaklaşık 2-3 gün yetecek miktarda yiyecek ve alkol bulundu.

"Bukalemun" hainin inine girildi: 10 yıllık firar Afyonkarahisar'daki hücre evinde son buldu! 3 ayrı paravan ev - 3

POLİSİN GELİŞİNİ GÖREBİLECEĞİ DAİREYİ SEÇTİ

Hücre evinin dikkati çeken özelliklerinden birinin yol tarafını görmesi olduğu belirtildi. Karatepe'nin muhtemel bir polis operasyonunda ekiplerin binaya gelişini önceden fark edebilmek amacıyla bu daireyi seçmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Karatepe'nin geceleri kullanılmayan binaya geldiği, sabahın erken saatlerinde ise buradan ayrıldığı tahmin ediliyor.

"Bukalemun" hainin inine girildi: 10 yıllık firar Afyonkarahisar'daki hücre evinde son buldu! 3 ayrı paravan ev - 4

"DIŞ KAPIYI KAPATIYORDUM, HER GÜN YENİDEN AÇIK BULUYORDUM"

Karatepe'nin yakalandığı evin yanındaki blokta 5 yıldır yaşayan Meral Karsak, kullanılmayan binanın dış kapısının sürekli açık kalmasından şüphelendiğini anlattı.

Karsak, şunları söyledi:

"Bina kullanılmadığından demir dış kapısını sürekli kapatıyordum. Ancak her gün gelip baktığımda dış kapı hep açık oluyordu. Tahminimiz, gece karanlıkta gelip sabah erkenden de gidiyordu. O evde eşya bulunmuyordu. Muhtemelen kanepeyi kendisi buraya getirmiş. Cezasını çeksin."

"Bukalemun" hainin inine girildi: 10 yıllık firar Afyonkarahisar'daki hücre evinde son buldu! 3 ayrı paravan ev - 5

KİRALADIĞI İKİ EVİ PARAVAN OLARAK KULLANDI

Burkay Karatepe'nin ikamet adresi olarak gösterdiği Yarenler Mahallesi'ndeki iki kiralık ev de Sabah tarafından görüntülendi.

Mahalle sakinlerinin Karatepe'yi sakin, kendi hâlinde, yalnız yaşayan ve çevresiyle fazla iletişim kurmayan biri olarak tanıdığı öğrenildi.

Karatepe'nin çevresindeki bazı kişilere Konyalı olduğunu, üniversite eğitimi için Afyonkarahisar'a geldiğini ve ailesiyle arasının bozulması nedeniyle geri dönmediğini anlattığı belirtildi. Geçimini kâğıt ve hurda malzeme toplayarak ve inşaatlarda çalışarak sağladığını söylediği aktarıldı.

"Bukalemun" hainin inine girildi: 10 yıllık firar Afyonkarahisar'daki hücre evinde son buldu! 3 ayrı paravan ev - 6

10 YILDA BİRDEN FAZLA EV DEĞİŞTİRDİ

Karatepe'nin 10 yıl boyunca aynı mahallede birden fazla ev değiştirdiği, kiralarını peşin ödediği, kimseyle fazla konuşmadığı ve sürekli şapka taktığı belirtildi.

Son olarak üç katlı bir binanın zemin katındaki daireyi kiralayan Karatepe'nin daha önce de aynı mahallede başka bir ev tuttuğu ortaya çıktı.

Karatepe'nin kiraladığı iki evi paravan olarak kullandığı, geceleri ise Dörtyol Mahallesi'ndeki hücre evinde kaldığı öğrenildi.

"Bukalemun" hainin inine girildi: 10 yıllık firar Afyonkarahisar'daki hücre evinde son buldu! 3 ayrı paravan ev - 7

KOMŞULARINA FARKLI KİMLİKLERLE KENDİNİ TANITMIŞ

Karatepe'nin üst katında yaşayan Afganistan vatandaşı bir komşusu, firari darbeciyi "Salih" adıyla tanıdığını söyledi. Komşu, Karatepe ile bir kez inşaatta çalışmaya gittiğini, zaman zaman kendisine iş bulduğunu ve gerçek kimliğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadığını anlattı.

Karatepe'nin başka bir komşusu Hasan Danışman ise kendisini Suriyeli olarak tanıttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bana Suriyeli olduğunu, okumak için şehre geldiğini anlatmıştı. Kâğıt ve hurda toplardı. Sonra iletişimimiz kesildi. Haberlerde fotoğrafını görünce çok şaşırdım ve hemen tanıdım."

Muğladan Afyona uzanan kaçışMuğladan Afyona uzanan kaçış MUĞLA'DAN AFYON'A UZANAN KAÇIŞ
FETÖ firarisi Karatepe 10 yıl başkasının kimliğini kullanmışFETÖ firarisi Karatepe 10 yıl başkasının kimliğini kullanmış FETÖ FİRARİSİ KARATEPE 10 YIL BAŞKASININ KİMLİĞİNİ KULLANMIŞ
Suikast girişiminin firarisi FETÖcü yakalandıSuikast girişiminin firarisi FETÖcü yakalandı SUİKAST GİRİŞİMİNİN FİRARİSİ FETÖ'CÜ YAKALANDI

Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından firari darbeciler için çember daraldı! Sırada o hainler var
Sonraki haber
Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından firari darbeciler için çember daraldı! Sırada o hainler var
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın