"Bukalemun" hainin inine girildi: 10 yıllık firar Afyonkarahisar'daki hücre evinde son buldu! 3 ayrı paravan ev
15 Temmuz gecesi Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan 37 kişilik timde yer alan ve kırmızı bültenle aranırken 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin kullandığı üç ev görüntülendi. Karatepe'nin kiraladığı iki evi paravan olarak kullandığı, geceleri ise boş bir binadaki hücre evinde kaldığı öğrenildi.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ mensubu 37 kişilik timde yer alan eski yüzbaşı Burkay Karatepe, 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da yakalandı.
Kırmızı bültenle aranan ve timin yakalanamayan son firari personeli olan Karatepe'nin kent merkezinde kullandığı üç ayrı adres ortaya çıktı. Karatepe'nin yakalandığı hücre evi ile Yarenler Mahallesi'nde kiraladığı iki daireyi Sabah görüntüledi.
BOŞ BİNANIN EN ÜST KATINI HÜCRE EVİNE ÇEVİRMİŞ
Karatepe'nin yakalandığı hücre evinin, Afyonkarahisar kent merkezindeki Dörtyol Mahallesi'nde bulunan İnaz Deprem Evleri'nde olduğu belirlendi.
Firari darbecinin, çok az kişinin yaşadığı binanın en üst katındaki daireyi saklanmak amacıyla kullandığı ortaya çıktı. Dairede yalnızca uyumak için kullanılan bir kanepe bulunduğu, bunun dışında herhangi bir eşyanın olmadığı görüldü.
Evdeki bir poşette ise marketten yeni alınmış, Karatepe'ye yaklaşık 2-3 gün yetecek miktarda yiyecek ve alkol bulundu.