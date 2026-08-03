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Başkan Erdoğan ve gençlik arasındaki sarsılmaz bağ: "BALA" eseri gönülleri fethetti

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Başkan Erdoğan ve gençlik arasındaki sarsılmaz bağ: "BALA" eseri gönülleri fethetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde binlerce gençle bir araya geldi. "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla gerçekleştirilen programda, Başkan Erdoğan ile gençler arasındaki güçlü bağı simgeleyen "BALA" adlı özel eser ilk kez kamuoyuyla buluştu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Yaz Okulları, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen coşkulu final programıyla sona erdi.

Başkan Erdoğan ve gençlik arasındaki sarsılmaz bağ: "BALA" eseri gönülleri fethetti - 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla düzenlenen kapanış töreninde gençlerle bir araya gelirken, binlerce gencin sevgi gösterileri ve tezahüratları eşliğinde gençliğin heyecanına ortak oldu.

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GÖNÜL BAĞININ NİŞANESİ: "BALA"

Programın en dikkat çeken ve duygusal anlarından biri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan özel eserin tanıtımı oldu. Gençlerin Başkan Erdoğan'a duyduğu sevgi ile yıllar içinde kurulan güçlü gönül bağını yansıtan "BALA" adlı özel eser, ilk kez kamuoyuyla buluştu.

Büyük bir titizlikle hazırlanan eser, TÜGVA Yaz Okulları Final Programı'nda büyük ilgi gördü. Programın ardından da katılımcıların beğenisine sunulan çalışma, izleyenlerden tam not aldı. Başkan Erdoğan ile gençler arasındaki güçlü gönül bağı, bu özel eserle bir kez daha gözler önüne serildi.

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