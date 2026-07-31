TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci: "Tarihi yeniden yazmaya inanmış gençlerin yuvasıyız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali programında konuşan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, imkansız denilen, ezberleri bozan adanmışlığın izinde olduklarını kaydetti.

Beşinci, "Yıl boyunca yürüttüğümüz faaliyetlerde 1,5 milyonu aşkın gencimizin hayatına dokunduk. Yılbaşı sabahı yarım milyon vatandaşımızla ülkemizin en ikonik eylemlerinden bir tanesini gerçekleştirdik. Sadece bu yaz döneminde eğitim seferberliği diyerek 700 bini aşkın evladımızı yaz okullarımızda ağırladık. Bir sivil toplum kuruluşunun, tek bir projeyle ulaştığı en yüksek katılımla tarihi bir rekora imza attık." ifadelerini kullandı.

Bugün sadece bir final programı gerçekleştirmediklerini kaydeden Beşinci, "Bugün bir irade ortaya koyuyoruz. Yeni bir neslin dirilişini buradan başlatıyoruz. Çünkü biz biliyoruz, her çağın bir sözü vardır. Her milletin bir yürüyüşü vardır ve bu yürüyüşü omuzlayan bir lideri, bir gençliği vardır. İşte o lider burada, o gençlik burada." diye konuştu.