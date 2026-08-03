Katil İsrail'den barış masasına kanlı darbe! Dışişleri'nden Netanyahu'ya sert tepki: "Amacı barışı baltalamak"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesine yönelik yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından gerçekleştirilen saldırılara sert tepki gösterdi. Açıklamada, İsrail'in Gazze'de 30'dan fazla sivili katlettiği ve sağlık tesislerini hedef aldığı belirtilerek, Netanyahu hükümetinin Filistinlilerle barış yapma iradesi taşımadığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de tesis edilmek istenen huzur ortamının İsrail tarafından hedef alınmasına ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Bakanlık, Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini mümkün kılacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından İsrail'in Gazze'de 30'dan fazla sivili katletmesi ve sağlık tesislerini hedef almasının, Netanyahu hükümetinin Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

NETANYAHU'NUN ASIL AMACI SÜRGÜN VE KAOS

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bölgedeki kirli planlarına dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı, "Netanyahu'nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ile istikrarın tesisine engel olmaktır. Bu doğrultuda, bölgedeki kırılgan dengeleri bozacak adımlar atmaktan ve ABD başta olmak üzere arabulucu ülkelerin çabalarını baltalamaktan çekinmemektedir." ifadelerini kullandı. Açıklamada, Tel Aviv yönetiminin barış çabalarına karşı takındığı bu uzlaşmaz tavrın bölgeyi uçuruma sürüklediği vurgulandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL ÇAĞRI

Orta Doğu'nun bir çatışma batağına çekilmek istendiğini belirten Dışişleri Bakanlığı, "Orta Doğu'nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen Netanyahu'nun yayılmacı ve militarist anlayışına karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir." ifadeleriyle değerlendirmede bulundu.

Bölgedeki tüm ülkelere sorumluluk düştüğünü belirten Bakanlık, "Bölgemizin ve Filistin'in huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkeleri ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.