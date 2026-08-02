Güllü dosyasında Tuğyan Ülkem Gülter için müebbet talebi: Hadi görüşürüz diyerek aşağıya atmış | Malkata şarkısıyla tuzak

Savcılığa göre Güllü, 18,17 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. (ahaber.com.tr)

"TUĞYAN'IN YAPTIĞI ŞEYİN BEDELİNİ ÖDEMEK İSTEMİYORUM"



Tanığın avukatıyla yaptığı kayda alınmış telefon görüşmesinde de "Tuğyan'ın yaptığı şeylerin bedelini ödemek istemediğini" ve savcılığa giderek gerçekleri anlatacağını söylediği tespit edildi. Savcılık, bu ses kaydının tanığın sonradan verdiği ifadesini desteklediğini değerlendirdi.

"BİR GÜN CAMDAN ATIP ÖLDÜRECEĞİM, GEBERSİN"



İddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in olaydan aylar önce annesinin ölmesini istediğini gösterdiği ileri sürülen çok sayıda mesaj ve tanık anlatımına yer verildi.



Üç tanık, Tuğyan'ın kendilerine annesini "bir gün camdan atıp öldüreceğini" söylediğini öne sürdü. Bir başka tanık ise şüphelinin annesi veya kendisinden birinin öleceği yönünde sözler sarf ettiğini anlattı.



Şüphelinin yakınlarına gönderdiği mesajlarda "Bıktım bu annemden", "Gebersin", "Bu kadın ölsün", "Ölmüyor, ne zaman?" ve "Ona büyük bir şey yapacağım" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

"ANNEM BİRAZDAN KENDİNİ ATIYOR"



Tuğyan'ın olaydan yaklaşık iki ay önce eski erkek arkadaşına "Annem birazdan kendini atıyor" şeklinde mesaj gönderdiği de iddianamede yer aldı. Savcılık, bu mesajı şüphelinin eylemine ilişkin "zihinsel hazırlık sürecinin" göstergelerinden biri olarak değerlendirdi.