Güllü dosyasında Tuğyan Ülkem Gülter için müebbet talebi: Hadi görüşürüz diyerek aşağıya atmış | Malkata şarkısıyla tuzak
Kamuoyunda "Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut'un altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Savcılık, şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddianamede, Gülter'in annesini çok sevdiği "Malkata" şarkısını açarak odaya çağırdığı, "Hadi görüşürüz" dedikten sonra kalçasının altından kavrayıp ayaklarını yerden kaldırarak yaklaşık 18,17 metre yükseklikteki pencereden aşağı attığı öne sürüldü.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gül Tut'un ölümüne ilişkin soruşturmasını tamamladı.
Hazırlanan iddianamede, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Savcılık, şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun 82'nci maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
18,17 METREDEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ: HER YERİ KIRILDI
İddianameye göre Gül Tut, 26 Eylül 2025 gecesi saat 01.26 sıralarında Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde, kızı Tuğyan'a ait odanın penceresinden düştü.
Sanatçının 18,17 metre yükseklikten beton zemine çarptığı, kafatası ve omur kırıkları ile çok sayıda iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Toksikoloji incelemesinde Gül Tut'un kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken, kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı bildirildi.
"MALKATA" ŞARKISIYLA TUZAK KURDU
Savcılığın değerlendirmesine göre Tuğyan Ülkem Gülter, olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği "Malkata" isimli roman havasını açmasını istedi.
Şarkının, Gül Tut'un banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirlendi. Müziği duyan Gül Tut'un "O ne lan?" diyerek kızının odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi.
Savcılık, şarkının özellikle Gül Tut'u olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığını ve bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğunu belirtti.
"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" DİYEREK GÜLLÜ'YÜ PENCEREDEN ATTI
İddianamede, olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi.
Bilirkişi raporunda, düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşüürüüüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık, bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı.
İddianamede, şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü.
TANIK SULTAN NUR ULU: İKİ ELİYLE KAVRAYIP AŞAĞI ATTI
Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamalarında Gül Tut'un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği, ancak daha sonra verdiği ifadede olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattığı belirtildi.
Sultan Nur Ulu, Gül Tut'un yüzü pencereye dönük halde bulunduğu sırada Tuğyan'ın annesini kalça altından iki eliyle kavradığını, ayaklarını yerden keserek aşağı attığını söyledi.