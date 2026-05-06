Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den "Kaza" açıklaması
Geçtiğimiz yıl annesi şarkıcı Güllü’nün (Gül Tut) şüpheli ölümüyle sarsılan Tuğberk Yağız Gülter, kendisinin de bir kaza geçirdiği yönündeki haberlerin ardından sessizliğini bozdu.
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 'Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, geçirdiği kazayla gündeme geldi.
KAZA HABERLERİNİ DOĞRULADI
Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Gülter, basına yansıyan kaza haberlerini doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Herkese merhabalar, kaza yaptığımla ilgili çıkan haberler doğrudur. Bir kaza atlattım. Sadece haber biraz rötarlı çıkmış. Endişelenip ulaşmaya çalışanlara teşekkür ederim. Durumum çok şükür gayet iyi."
"SÜRECİ KENDİ İÇİMDE YAŞAMAK İSTİYORUM"
Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olmadığını belirten Gülter, paylaşımını "Süreci kendi içimde yaşamak istiyorum" diyerek noktaladı.
KIZI TUTUKLANMIŞTI
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden olan ve "Güllü" lakabıyla tanınan Gül Tut, 26 Eylül tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki 6 katlı binanın teras katından düşerek hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında:
Sanatçının ölümü "şüpheli" olarak kayıtlara geçmişti.
Yürütülen incelemeler sonucunda Güllü'nün kızı cinayet şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.