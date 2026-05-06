Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den "Kaza" açıklaması

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 'Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, geçirdiği kazayla gündeme geldi.

KAZA HABERLERİNİ DOĞRULADI

Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Gülter, basına yansıyan kaza haberlerini doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhabalar, kaza yaptığımla ilgili çıkan haberler doğrudur. Bir kaza atlattım. Sadece haber biraz rötarlı çıkmış. Endişelenip ulaşmaya çalışanlara teşekkür ederim. Durumum çok şükür gayet iyi."

