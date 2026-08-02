Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme! İddianame hazırlandı

Ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova’da balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanatçının öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu sanık olarak yer alırken, olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğu sorusu üzerine yoğunlaşan dosyada çarpıcı deliller gün yüzüne çıktı.

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları netleşti. İddianamede, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu sanık olarak yer aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zaid Ezim aktardı. GÜLLÜ DOSYASINDA KRİTİK GELİŞME! İDDİANAME HAZIRLANDI İDDİANAME TAMAMLANDI: İKİ SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK A Haber muhabiri Hasan Zaid Ezim, "Yalova'nın Çınarcık ilçesinde balkondan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün soruşturması an itibarıyla tamamlandı ve hazırlanan iddianamede Güllü'nün öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter 1 numaralı sanık, arkadaşı Sultan Nur Ulu ise 2 numaralı sanık olarak yer aldı" ifadelerini kullandı. İki sanığın da önümüzdeki haftalarda hakim karşısına çıkmasının beklendiğini belirten Ezim, olayın geçtiğimiz yıldan bu yana kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını hatırlattı.