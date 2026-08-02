Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme! İddianame hazırlandı
Ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova’da balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanatçının öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu sanık olarak yer alırken, olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğu sorusu üzerine yoğunlaşan dosyada çarpıcı deliller gün yüzüne çıktı.
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları netleşti. İddianamede, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu sanık olarak yer aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zaid Ezim aktardı.
İDDİANAME TAMAMLANDI: İKİ SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
A Haber muhabiri Hasan Zaid Ezim, "Yalova'nın Çınarcık ilçesinde balkondan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün soruşturması an itibarıyla tamamlandı ve hazırlanan iddianamede Güllü'nün öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter 1 numaralı sanık, arkadaşı Sultan Nur Ulu ise 2 numaralı sanık olarak yer aldı" ifadelerini kullandı. İki sanığın da önümüzdeki haftalarda hakim karşısına çıkmasının beklendiğini belirten Ezim, olayın geçtiğimiz yıldan bu yana kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını hatırlattı.
GÜVENLİK KAMERASI VE KAÇIŞ PLANI SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Olayın ilk etapta bir kaza olarak değerlendirildiğini ancak ortaya çıkan delillerin bu durumu değiştirdiğini belirten Hasan Zaid Ezim, "Güllü düştü mü yoksa düşürüldü mü sorusu tartışılırken, elde edilen bilgiler doğrultusunda balkondan düşme kazasının yaşandığı sırada güvenlik kameralarının fişlerinin çekildiği ortaya çıktı" sözleriyle soruşturmanın derinleştiği noktaya dikkat çekti.
Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli faktörlerden birinin ise kaçma girişimi olduğu vurgulandı. Ezim, "Güllü'nün kızı 2025 yılında Büyükçekmece'de valizlerle kaçmaya hazırlanırken yakalanmış ve yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınmıştı. O günden bu yana tutuklu olarak yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter iddianamenin 1 numaralı ismi olurken, suça iştirak ettiği değerlendirilen Sultan Nur Ulu ise 2 numaralı sanık olarak dosyada yerini aldı" şeklinde konuştu. A Haber ekibinin konuyu yakından takip etmeye devam edeceği bildirilerek gelişmelerin aktarılacağı ifade edildi.