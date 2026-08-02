Adalet Bakanı Akın Gürlek orman yangınlarına ilişkin bilançoyu açıkladı: 44 yangında 29 şüpheli tespit edildi, 6 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü açıkladı. Gürlek, soruşturmalarda 29 şüphelinin tespit edildiğini, 6 şüphelinin tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 6 şüphelinin gözaltında bulunduğunu bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli soruşturmalar hakkında açıklama yaptı. Gürlek, yangınların çıkış nedenleri ile sorumlularının belirlenmesi amacıyla tüm delillerin titizlikle değerlendirildiğini belirterek, "Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir." mesajını verdi.
44 ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR
Bakan Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını hakkında adli soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturmalar kapsamında 29 şüphelinin tespit edildiğini belirten Gürlek, 6 şüphelinin tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 6 şüphelinin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.
"YAPTIKLARI YANLARINA KALMAYACAKTIR"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik hassasiyetimiz yalnızca vatandaşlarımızın canına, malına ve huzuruna karşı işlenen suçlarla sınırlı değildir. Aynı hassasiyeti ormanlarımız, doğal varlıklarımız ve Yeşil Vatan'ımız için de taşıyoruz.