Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımız, orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve düzenli olarak takip ediyor. Cumhuriyet başsavcılıklarımız; ilgili kamu kurumlarıyla eş güdüm içinde yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla bütün delilleri titizlikle değerlendiriyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıklarımızın güçlü iş birliği ve koordinasyonuyla yürüttüğümüz adli takip çalışmalarını, orman yangınlarına karşı daha sistematik ve etkin biçimde sürdürüyoruz.

Bu çerçevede 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş; 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir.

Her olay, olay yeri inceleme bulguları, kamera görüntüleri, iletişim kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve teknik veriler üzerinden ayrıntılı biçimde incelenmektedir. Yangınların kusur ve sorumluluk zincirinin tamamı araştırılmaktadır. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir.