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Adalet Bakanı Akın Gürlek orman yangınlarına ilişkin bilançoyu açıkladı: 44 yangında 29 şüpheli tespit edildi, 6 kişi tutuklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek orman yangınlarına ilişkin bilançoyu açıkladı: 44 yangında 29 şüpheli tespit edildi, 6 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü açıkladı. Gürlek, soruşturmalarda 29 şüphelinin tespit edildiğini, 6 şüphelinin tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 6 şüphelinin gözaltında bulunduğunu bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli soruşturmalar hakkında açıklama yaptı. Gürlek, yangınların çıkış nedenleri ile sorumlularının belirlenmesi amacıyla tüm delillerin titizlikle değerlendirildiğini belirterek, "Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir." mesajını verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek orman yangınlarına ilişkin bilançoyu açıkladı: 44 yangında 29 şüpheli tespit edildi, 6 kişi tutuklandı - 1

44 ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Bakan Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını hakkında adli soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturmalar kapsamında 29 şüphelinin tespit edildiğini belirten Gürlek, 6 şüphelinin tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 6 şüphelinin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek orman yangınlarına ilişkin bilançoyu açıkladı: 44 yangında 29 şüpheli tespit edildi, 6 kişi tutuklandı - 2

"YAPTIKLARI YANLARINA KALMAYACAKTIR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik hassasiyetimiz yalnızca vatandaşlarımızın canına, malına ve huzuruna karşı işlenen suçlarla sınırlı değildir. Aynı hassasiyeti ormanlarımız, doğal varlıklarımız ve Yeşil Vatan'ımız için de taşıyoruz.

Adalet Bakanı Akın Gürlek orman yangınlarına ilişkin bilançoyu açıkladı: 44 yangında 29 şüpheli tespit edildi, 6 kişi tutuklandı - 3

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıklarımızın güçlü iş birliği ve koordinasyonuyla yürüttüğümüz adli takip çalışmalarını, orman yangınlarına karşı daha sistematik ve etkin biçimde sürdürüyoruz.

Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımız, orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve düzenli olarak takip ediyor. Cumhuriyet başsavcılıklarımız; ilgili kamu kurumlarıyla eş güdüm içinde yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla bütün delilleri titizlikle değerlendiriyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek orman yangınlarına ilişkin bilançoyu açıkladı: 44 yangında 29 şüpheli tespit edildi, 6 kişi tutuklandı - 4

Bu çerçevede 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş; 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir.

Her olay, olay yeri inceleme bulguları, kamera görüntüleri, iletişim kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve teknik veriler üzerinden ayrıntılı biçimde incelenmektedir. Yangınların kusur ve sorumluluk zincirinin tamamı araştırılmaktadır. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir.

Adalet Bakanı Akın Gürlek orman yangınlarına ilişkin bilançoyu açıkladı: 44 yangında 29 şüpheli tespit edildi, 6 kişi tutuklandı - 5

Ormanlarımızı kasten yakanlar da tedbirsizlik veya ihmalleriyle yangına sebebiyet verenler de bilmelidir ki yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. Deliller eksiksiz şekilde toplanacak, sorumlular adalet önüne çıkarılacak ve kanunlarımızın öngördüğü tedbir ve yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacaktır.

Adalet Bakanı Akın Gürlek orman yangınlarına ilişkin bilançoyu açıkladı: 44 yangında 29 şüpheli tespit edildi, 6 kişi tutuklandı - 6

Yeşil Vatan'ımız, milletimizin ortak emaneti ve gelecek nesillerimizin hakkıdır. Önümüzdeki süreçte de başsavcılıklarımız ile kolluk birimlerimiz arasındaki yakın çalışma kararlılıkla sürdürülecek; yangınlara sebebiyet verenler tespit edilerek adalet önüne çıkarılacaktır."

Orman yangınlarının tamamı kontrol altındaOrman yangınlarının tamamı kontrol altında ORMAN YANGINLARININ TAMAMI KONTROL ALTINDA
Antalyada korkutan orman yangınıAntalyada korkutan orman yangını ANTALYA'DA KORKUTAN ORMAN YANGINI
Adıyamanda orman yangını kontrol altındaAdıyamanda orman yangını kontrol altında ADIYAMAN'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

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