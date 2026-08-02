Bakan Yumaklı duyurdu: Orman yangınlarının tamamı kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı. Aydın Çine, Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca'daki yangınların da kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, "Ülkemiz genelinde 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale ettik. Orman kahramanlarımızın alevlere karşı verdiği etkin ve aralıksız mücadele sonucu çok şükür bu yangınların tamamını kontrol altına aldık" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelindeki orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri paylaştı.
Bakan Yumaklı, etkili mücadele sonucu tüm yangınların kontrol altına alındığını belirterek şunları kaydetti:
"YANGINLAR KONTROL ALTINDA
Havadan ve karadan yürüttüğümüz etkili mücadeleler sonucunda;
- Aydın / Çine
- Balıkesir / Susurluk
- İzmir / Buca yangınları tamamen kontrol altına alındı.
Rüzgarın şiddetini artırdığı 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülkemiz genelinde 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale ettik. Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın alevlere karşı verdiği etkin ve aralıksız mücadele sonucu çok şükür bu yangınların tamamını kontrol altına aldık."
"YANGIN RİSKİ DEVAM EDİYOR"
Yangın riskinin devam ettiğine dikkat çeken Bakan Yumaklı, ekiplerin 7/24 teyakkuz halinde olduğunu belirtti.
Yumaklı, vatandaşları şu ifadelerle uyardı:
"Ancak yangın riski halen devam ediyor. Ekiplerimiz 7/24 teyakkuzda olmaya devam edecek. Sizlerden de ricamız rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmamak."
Bakan Yumaklı, vatandaşlardan dışarıda ateş yakmamalarını, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmalarını ve en ufak duman veya alev görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesini istedi.