Bakan Yumaklı duyurdu: Orman yangınlarının tamamı kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı. Aydın Çine, Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca'daki yangınların da kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, "Ülkemiz genelinde 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale ettik. Orman kahramanlarımızın alevlere karşı verdiği etkin ve aralıksız mücadele sonucu çok şükür bu yangınların tamamını kontrol altına aldık" dedi.