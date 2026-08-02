DEM Parti heyeti Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya hareket etti: Kritik ziyaret çerçeve yasa gündemi öncesi gerçekleşiyor

Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa öncesinde dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşiyor. DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı Adası’na hareket etti.