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DEM Parti heyeti Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya hareket etti: Kritik ziyaret çerçeve yasa gündemi öncesi gerçekleşiyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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DEM Parti heyeti Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya hareket etti: Kritik ziyaret çerçeve yasa gündemi öncesi gerçekleşiyor

Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa öncesinde dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşiyor. DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı Adası’na hareket etti.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik temaslar sürüyor. DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI'YA HAREKET ETTİ

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na hareket etti.

ÇERÇEVE YASA ÖNCESİNDE KRİTİK ZİYARET

Ziyaretin, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve bu hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa öncesinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Heyetin İmralı'da gerçekleştireceği görüşmede sürece ilişkin gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

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