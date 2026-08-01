Şura çalışmaları her yıl olduğu gibi YAŞ üyelerinin Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda karar sürecine geçilecek.

Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanacak (Foto: AA)

ÜÇ İSİM İLK KEZ YAŞ ÜYESİ

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katılacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, YAŞ üyesi olarak ilk kez toplantıda yer alacak.

TERFİ VE GÖREV SÜRELERİ GÖRÜŞÜLECEK

Şurada generaller, amiraller ve albayların terfi ile emeklilik işlemlerinin yanı sıra görev süresi uzatılacak personelin dosyaları da değerlendirilecek. Çalışmaların bir günde tamamlanması öngörülüyor. Kararlar, Başkan Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek.

KUVVET KOMUTANLIKLARINDA GÜNDEM

Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor.

Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev sürelerinin uzatılması bekleniyor.

Kaynak metinde yer alan bilgilere göre, emekliye sevk edilmeleri halinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın isimleri değerlendirilen adaylar arasında bulunuyor.

KORGENERAL TERFİLERİ DE GÜNDEMDE

YAŞ toplantısında Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneraller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi dosyaları da ele alınacak.