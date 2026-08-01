İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistinde sona doğru! Taksi süreleri kısalacak operasyonel kapasite artacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistindeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini açıkladı. Yılın son çeyreğinde hizmete alınması hedeflenen yeni pist, taksi sürelerini azaltacak ve dörtlü pist işletmeciliği hedefine katkı sağlayacak.
İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini artıracak 4. ana pistte çalışmalar sona yaklaştı. Yeni pistin yılın son çeyreğinde hizmete alınması hedefleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, doğu-batı ekseninde inşa edilen pistin hava trafiği yönetiminde önemli avantajlar sağlayacağını bildirdi.
4. ANA PİST 2 BİN 820 METRE UZUNLUĞUNDA
Yeni pistin 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Doğu-batı ekseninde inşa edilen 2 bin 820 metre uzunluğundaki ve 45 metre genişliğindeki yeni pistin tamamlanmasıyla birlikte hava trafiği yönetiminde önemli avantajlar sağlayacağız." açıklamasında bulundu.