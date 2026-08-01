İstanbul Havalimanı'nın her geçen gün artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun şekilde altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini kaydeden Uraloğlu, havalimanının mevcut durumda kuzey-güney yönlü 3 ana ve 2 yedek pistle hizmet verdiğini hatırlattı.

TAKSİ SÜRELERİ AZALACAK

Yeni pistin sağlayacağı operasyonel katkılara değinen Uraloğlu, taksi sürelerinin azalacağını ve hava trafiğinin daha verimli yönetileceğini belirtti.

Uraloğlu, "Yeni pistimizle hem operasyonel esnekliği artıracağız hem de taksi sürelerini azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız. Özellikle hava şartlarının uygun olduğu dönemlerde doğu yönlü kalkışlar bu pistten gerçekleştirilecek." dedi.