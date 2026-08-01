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İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistinde sona doğru! Taksi süreleri kısalacak operasyonel kapasite artacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistinde sona doğru! Taksi süreleri kısalacak operasyonel kapasite artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistindeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini açıkladı. Yılın son çeyreğinde hizmete alınması hedeflenen yeni pist, taksi sürelerini azaltacak ve dörtlü pist işletmeciliği hedefine katkı sağlayacak.

İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini artıracak 4. ana pistte çalışmalar sona yaklaştı. Yeni pistin yılın son çeyreğinde hizmete alınması hedefleniyor.

İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistinde sona doğru! Taksi süreleri kısalacak operasyonel kapasite artacak - 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, doğu-batı ekseninde inşa edilen pistin hava trafiği yönetiminde önemli avantajlar sağlayacağını bildirdi.

İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistinde sona doğru! Taksi süreleri kısalacak operasyonel kapasite artacak - 2

4. ANA PİST 2 BİN 820 METRE UZUNLUĞUNDA

Yeni pistin 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Doğu-batı ekseninde inşa edilen 2 bin 820 metre uzunluğundaki ve 45 metre genişliğindeki yeni pistin tamamlanmasıyla birlikte hava trafiği yönetiminde önemli avantajlar sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistinde sona doğru! Taksi süreleri kısalacak operasyonel kapasite artacak - 3

İstanbul Havalimanı'nın her geçen gün artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun şekilde altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini kaydeden Uraloğlu, havalimanının mevcut durumda kuzey-güney yönlü 3 ana ve 2 yedek pistle hizmet verdiğini hatırlattı.

İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistinde sona doğru! Taksi süreleri kısalacak operasyonel kapasite artacak - 4

YILIN SON ÇEYREĞİNDE OPERASYONA BAŞLAMASI HEDEFLENİYOR

Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mızın 4. ana pistinde çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Geçici kabul sürecinin ağustos ayında tamamlanmasını, pistimizin ise teknik testlerin tamamlanmasının ardından yılın son çeyreğinde operasyona başlamasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistinde sona doğru! Taksi süreleri kısalacak operasyonel kapasite artacak - 5

TAKSİ SÜRELERİ AZALACAK

Yeni pistin sağlayacağı operasyonel katkılara değinen Uraloğlu, taksi sürelerinin azalacağını ve hava trafiğinin daha verimli yönetileceğini belirtti.

Uraloğlu, "Yeni pistimizle hem operasyonel esnekliği artıracağız hem de taksi sürelerini azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız. Özellikle hava şartlarının uygun olduğu dönemlerde doğu yönlü kalkışlar bu pistten gerçekleştirilecek." dedi.

İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistinde sona doğru! Taksi süreleri kısalacak operasyonel kapasite artacak - 6

DÖRTLÜ PİST İŞLETMECİLİĞİ HEDEFİNE KATKI SAĞLAYACAK

Yeni pistin yalnızca kapasite artışı sağlamayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, pistin gelecekte uygulanması planlanan dörtlü bağımsız pist operasyonları açısından da kritik bir altyapı oluşturacağını bildirdi.

İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistinde sona doğru! Taksi süreleri kısalacak operasyonel kapasite artacak - 7

Uraloğlu, "Doğu-batı eksenli yeni pistimiz, yan rüzgâr koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkân sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistinde sona doğru! Taksi süreleri kısalacak operasyonel kapasite artacak - 8

ÖNE ÇIKANLAR

  • Yeni pist 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olacak.
  • Geçici kabul sürecinin ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.
  • Pist, teknik testlerin ardından yılın son çeyreğinde operasyona başlayacak.
  • Taksi sürelerinin azaltılması ve operasyonel kapasitenin artırılması hedefleniyor.
  • Yeni pist, dörtlü pist işletmeciliği hedefine katkı sağlayacak.
  • Uygun hava koşullarında doğu yönlü kalkışlar yeni pistten yapılacak.

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